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МЧС России готово авиацией эвакуировать туристов из горных районов Кабардино-Балкарии

Происшествия
1 сентября, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

На Эльбрусе находится 525 туристов, из которых более 130-ти иностранные граждане

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. МЧС России готово эвакуировать туристов, которые оказались отрезанными из-за схода селей в Кабардино-Балкарии, при помощи авиации. Об этом сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

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"На Эльбрусе находится 525 туристов, 224 из них на туристических базах, остальные продолжаются восхождение по своим маршрутам. Среди них более 130 иностранных граждан. Мы их всех готовы эвакуировать и вывезти из зоны чрезвычайной ситуации", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одер подчеркнул, что в случае необходимости для эвакуации будут направлены вертолеты Ми-8.

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