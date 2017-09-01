МЧС России готово авиацией эвакуировать туристов из горных районов Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. МЧС России готово эвакуировать туристов, которые оказались отрезанными из-за схода селей в Кабардино-Балкарии, при помощи авиации. Об этом сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

"На Эльбрусе находится 525 туристов, 224 из них на туристических базах, остальные продолжаются восхождение по своим маршрутам. Среди них более 130 иностранных граждан. Мы их всех готовы эвакуировать и вывезти из зоны чрезвычайной ситуации", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одер подчеркнул, что в случае необходимости для эвакуации будут направлены вертолеты Ми-8.