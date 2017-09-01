Свыше 250 человек ведут поисково-спасательные работы в КБР после хода селя

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Свыше 250 человек и 34 единицы техники задействованы в поисково-спасательных работах на месте схода селевого потока в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР). ОБ это сообщила в пятницу пресс- служба ГУ МЧС России по КБР.

"Всего привлечено 256 человек, 34 единицы техники, из них от МЧС России - 159 человек, 16 единицы техники. Один борт Ми-8МТВ-1 (Росгвардия по КБР)", - говорится в сообщении.

Также спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве 29 человек и пяти единиц техники проводят обследование населенных пунктов и социально значимых объектов в зоне чрезвычайной ситуации.

Мощный селевой поток сошел в пятницу около 02:50 мск в Эльбрусском районе с ущелья Адыл-Суу. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и сам курорт. В горах КБР отрезанными от внешнего мира остались свыше 7,7 тыс. человек, 260 из которых - иностранные туристы.

По данным МЧС, во время схода селя в реку упали три автомобиля, в которых находились пять человек. Два человека спасены, поиски троих продолжаются. В числе пропавших - глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место ЧП.