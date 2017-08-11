СМИ: опознаны тела 14 из 20 жертв землетрясения в Сычуани

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ТАСС, 11 августа. Китайские правоохранительные органы опознали 14 из 20 тел тех, кто погиб в результате крупного землетрясения в уезде Цзючжайгоу (юго-западная провинция Сычуань). Об этом в пятницу сообщил информационный портал Sina.
Согласно приведенным данным, четверо погибших - дети в возрасте до 12 лет, в том числе один годовалый ребенок. Среди опознанных также восемь женщин. Все жертвы - граждане КНР, зарегистрированные в провинциях Сычуань, северо-западных Шэньси и Ганьсу, Хубэй (центральный регион), городе центрального подчинения Чунцин.
Землетрясение в Цзючжайгоу произошло вечером 8 августа, в общей сложности погибли 20 человек, около 500 получили ранения и травмы.