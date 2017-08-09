Россияне не пострадали во время землетрясения на юго-западе Китая

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ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Российских граждан нет среди пострадавших в результате произошедшего во вторник землетрясения в китайской провинции Сычуань. Об этом в среду сообщило посольство России в КНР.
"По имеющейся информации, российских граждан среди пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань нет. Кроме того, на 8 августа официально находившихся в районе бедствия россиян также не зафиксировано", - сказано в заявлении дипмиссии.
Первые подземные толчки в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зафиксированы в 21:19 по местному времени (16:19 мск). Магнитуда самого сильного из них достигла 7,0. Очаг залегал на глубине 20 км. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуань).
Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении нескольких последующих часов было зафиксировано около 770 афтершоков. Для ликвидации последствий землетрясения экстренный штаб мобилизовал подразделения Народно-освободительной армии Китая, вооруженной милиции, пожарных, а также народного ополчения.
По последним данным властей, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 19 человек, еще 263 получили ранения различной степени тяжести, в том числе гражданин Франции и подданная Канады. Состояние троих пострадавших расценивается как крайне тяжелое.