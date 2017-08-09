МЧС России готово помочь Китаю в ликвидации последствий землетрясения

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил помощь министру гражданской администрации КНР Хуану Шусаню после землетрясения в Китае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"МЧС России готово оказать помощь Китаю в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в провинции Сычуань. Глава МЧС России Владимир Пучков отправил телеграмму министру гражданской администрации Китайской Народной Республики господину Хуану Шусаню, в которой выразил соболезнования и предложил помощь российских спасателей", - сказал собеседник агентства.
"Спасатели МЧС России имеют большой опыт ликвидации последствий землетрясений за рубежом, они участвовали в различных поисково-спасательных операциях, вызванных этим стихийным бедствием, в разных точках мира - на Гаити, в Турции, Японии, Непале и Чили", - подчеркнули в ведомстве.
Первые подземные толчки в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зафиксированы во вторник. Магнитуда самого сильного из них достигла 7,0. Очаг залегал на глубине 20 км. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуань). Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении нескольких последующих часов было зафиксировано около 770 афтершоков. В результате повреждены около 130 тыс. домов. Организована эвакуация местных жителей.