СМИ: власти Китая установили личности 10 погибших при землетрясении в Сычуани

РССС: сборная РФ на Универсиаде будет бороться за победу даже в отсутствие легкоатлетовСпорт 9 августа, 15:16
Трамп: ядерный арсенал США сейчас мощнее, чем когда-либоМеждународная панорама 9 августа, 15:05
Третий номер сложности присвоен пожару на Таганской площади в МосквеПроисшествия 9 августа, 15:02
Польская комиссия заявила, что нашла следы взрыва на крыле разбившегося Ту-154Международная панорама 9 августа, 14:58
Вход на игры сборной России по баскетболу в Казани будет бесплатнымСпорт 9 августа, 14:47
Автопарк реанимобилей Омска обновится в 2017 году на 90%Сибирь 9 августа, 14:39
Программа реновации притормозит ввод ряда объектов в Москве в 2017 годуОбщество 9 августа, 14:26
Призеры ОИ-2016 Спиридонова и Пасека выступят на летней Универсиаде-2017Спорт 9 августа, 14:07
Reuters: власти КНДР освободили отбывавшего пожизненное заключение канадского пастораМеждународная панорама 9 августа, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Власти юго-западной китайской провинции Сычуань установили личности 10 из 19 погибших в результате землетрясения в уезде Цзючжайгоу. Как сообщил информационный портал Sina, все опознанные жертвы - граждане КНР.
По его данным, восемь погибших были туристами, двое - местными жителями. Еще девять жертв не имели при себе никаких документов. Среди 247 пострадавших один гражданин Франции, а также подданная Канады.
Как отмечается в сообщении, наибольшее количество жертв и раненых приходится на поселок Чжанчжачжэнь.
Первые подземные толчки в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зафиксированы во вторник в 21:19 по местному времени (16:19 мск). Магнитуда самого сильного из них достигла 7,0. Очаг залегал на глубине 20 км. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуань).
Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении нескольких последующих часов было зафиксировано около 770 афтершоков. Для ликвидации последствий землетрясения экстренный штаб мобилизовал подразделения Народно-освободительной армии Китая, вооруженной милиции (внутренние войска - прим. ТАСС), пожарных, полиции, а также народного ополчения.