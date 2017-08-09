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СМИ: власти Китая установили личности 10 погибших при землетрясении в Сычуани

Происшествия
9 августа, 15:08 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 9, августа. /ТАСС

Все жертвы - граждане КНР

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ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Власти юго-западной китайской провинции Сычуань установили личности 10 из 19 погибших в результате землетрясения в уезде Цзючжайгоу. Как сообщил информационный портал Sina, все опознанные жертвы - граждане КНР.

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© REUTERS/Stringer

По меньшей мере девять человек погибли и более 130 пострадали при землетрясении в Китае

СМИ: жертвами землетрясения в Китае стали пять туристов

По его данным, восемь погибших были туристами, двое - местными жителями. Еще девять жертв не имели при себе никаких документов. Среди 247 пострадавших один гражданин Франции, а также подданная Канады.

Как отмечается в сообщении, наибольшее количество жертв и раненых приходится на поселок Чжанчжачжэнь.

Первые подземные толчки в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зафиксированы во вторник в 21:19 по местному времени (16:19 мск). Магнитуда самого сильного из них достигла 7,0. Очаг залегал на глубине 20 км. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуань).

Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении нескольких последующих часов было зафиксировано около 770 афтершоков. Для ликвидации последствий землетрясения экстренный штаб мобилизовал подразделения Народно-освободительной армии Китая, вооруженной милиции (внутренние войска - прим. ТАСС), пожарных, полиции, а также народного ополчения.

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