СМИ: власти Китая установили личности 10 погибших при землетрясении в Сычуани

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Власти юго-западной китайской провинции Сычуань установили личности 10 из 19 погибших в результате землетрясения в уезде Цзючжайгоу. Как сообщил информационный портал Sina, все опознанные жертвы - граждане КНР.

По его данным, восемь погибших были туристами, двое - местными жителями. Еще девять жертв не имели при себе никаких документов. Среди 247 пострадавших один гражданин Франции, а также подданная Канады.

Как отмечается в сообщении, наибольшее количество жертв и раненых приходится на поселок Чжанчжачжэнь.

Первые подземные толчки в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зафиксированы во вторник в 21:19 по местному времени (16:19 мск). Магнитуда самого сильного из них достигла 7,0. Очаг залегал на глубине 20 км. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуань).

Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении нескольких последующих часов было зафиксировано около 770 афтершоков. Для ликвидации последствий землетрясения экстренный штаб мобилизовал подразделения Народно-освободительной армии Китая, вооруженной милиции (внутренние войска - прим. ТАСС), пожарных, полиции, а также народного ополчения.