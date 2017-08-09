В районе землетрясения в Китае зафиксировано более 400 повторных толчков

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. По состоянию на 02:30 по местному времени (21:30 мск вторника) в районе произошедшего во вторник землетрясения в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) зафиксировано 422 повторных толчка. Как сообщил в среду Китайский сейсмологический центр, магнитуда большинства из них не превысила 3,0.

Первые подземные толчки в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зафиксированы во вторник в 21:19 по местному времени (16:19 мск): магнитуда самого сильного из них достигла 7,0. Очаг залегал на глубине 20 км. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуань). Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань.

По последним данным властей, в результате удара стихии погибли по меньшей мере девять человек, еще 135 пострадали.