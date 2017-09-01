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Граждане шести государств находятся в зоне ЧС на Эльбрусе

Происшествия
1 сентября, 15:48 UTC+3

Это граждане Малайзии, ФРГ, США, Китая, Польши и Австрии, сообщил замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Альберт Хаджиев

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НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/.Туристы из шести государств находятся в зоне схода селя в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Альберт Хаджиев.

"В настоящее время известно о туристах из шести стран. Это граждане Малайзии, ФРГ, США, Китая, Польши и Австрии", - сказал он.

Хаджиев уточнил, что эвакуация людей из Приэльбрусья будет осуществлена в ближайшее время тремя вертолетами МЧС.

Ранее сообщалось, что в пятницу около 02:50 мск в ущелье Адыл-Суу в Приэльбрусье сошел мощный селевой поток, среди 7,7 тыс. отрезанных от внешнего мира человек - 260 иностранных туристов.

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Темы
Сход селя в Приэльбрусье
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