Граждане шести государств находятся в зоне ЧС на Эльбрусе

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НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/.Туристы из шести государств находятся в зоне схода селя в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Альберт Хаджиев.
"В настоящее время известно о туристах из шести стран. Это граждане Малайзии, ФРГ, США, Китая, Польши и Австрии", - сказал он.
Хаджиев уточнил, что эвакуация людей из Приэльбрусья будет осуществлена в ближайшее время тремя вертолетами МЧС.
Ранее сообщалось, что в пятницу около 02:50 мск в ущелье Адыл-Суу в Приэльбрусье сошел мощный селевой поток, среди 7,7 тыс. отрезанных от внешнего мира человек - 260 иностранных туристов.