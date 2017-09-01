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Эксперт заявил, что вероятность повторного схода селя в Кабардино-Балкарии невысока

Происшествия
1 сентября, 15:35 UTC+3 ТАСС

Сход селя произошел из-за обильных дождей и паводков

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ТАСС, 1 сентября. Вероятность повторно схода селя в Кабардино-Балкарии (КБР) в ближайшее время невысока, сообщил в пятницу ТАСС начальник центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды КБР Евгений Богаченко.

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"Вероятность повторных селей очень низкая, - сказал он, пояснив, что сход селя произошел из-за обильных дождей и паводков. - Выпавшие осадки не достигли опасных явлений, но были на уровне неблагоприятных. Мы дали штормовое предупреждение, так как одновременно прошли сильные паводки из-за перекрытия горных рек. Паводки были с достижением опасных отметок".

Мощный селевой поток сошел в пятницу около 02:50 мск в Эльбрусском районе с ущелья Адыл-Суу. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и сам курорт. В горах КБР отрезанными от внешнего мира остались свыше 7,7 тыс. человек, 260 из которых - иностранные туристы.

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