Спасатели вывезли 114 туристов из зоны схода селя в Приэльбрусье

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НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали на вертолетах 114 человек из зоны схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил ТАСС в пятницу представитель главного управления МЧС по республике.
"Вертолеты совершили семь рейсов, вывезли 114 (туристов - прим. ТАСС). Уже заканчивалось топливо и ухудшилась погода", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в пятницу больше не планируется отправлять вертолеты за туристами.
Сообщается, что среди эвакуированных есть и иностранные граждане.
Как сообщалось ранее, туристов, заблокированных в горах в Кабардино-Балкарии, будут эвакуировать из Терскола в Тырныауз и оттуда уже доставлять в аэропорты Нальчика или Минеральных Вод. По данным МЧС, на Эльбрусе находятся 49 туристических групп численностью более 300 человек.
Мощный селевой поток сошел в пятницу около 02:50 по местному и московскому времени. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.
По данным МЧС, во время схода селя в реку упали три автомобиля, в которых находились пять человек. Два человека спасены, поиски троих еще продолжаются, в числе пропавших - глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место ЧП. Как сообщил ранее глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов, в районе заблокированного из-за подмыва дорог курорта Эльбрус могут находиться около 7,7 тыс. человек.