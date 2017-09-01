Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели вывезли 114 туристов из зоны схода селя в Приэльбрусье

Происшествия
1 сентября, 18:36 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 1, сентября. /ТАСС

Среди эвакуированных есть иностранные граждане

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Константин Паршин

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали на вертолетах 114 человек из зоны схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил ТАСС в пятницу представитель главного управления МЧС по республике.

Смотрите также

МЧС России увеличивает группировку по ликвидации последствий селя в Кабардино-Балкарии

Глава Кабардино-Балкарии возглавил штаб по ликвидации последствий схода селя

Резерв спасательных сил создадут для усиления группировки на месте схода селя в КБР

"Вертолеты совершили семь рейсов, вывезли 114 (туристов - прим. ТАСС). Уже заканчивалось топливо и ухудшилась погода", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в пятницу больше не планируется отправлять вертолеты за туристами.

Сообщается, что среди эвакуированных есть и иностранные граждане.

Как сообщалось ранее, туристов, заблокированных в горах в Кабардино-Балкарии, будут эвакуировать из Терскола в Тырныауз и оттуда уже доставлять в аэропорты Нальчика или Минеральных Вод. По данным МЧС, на Эльбрусе находятся 49 туристических групп численностью более 300 человек.

Мощный селевой поток сошел в пятницу около 02:50 по местному и московскому времени. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным МЧС, во время схода селя в реку упали три автомобиля, в которых находились пять человек. Два человека спасены, поиски троих еще продолжаются, в числе пропавших - глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место ЧП. Как сообщил ранее глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов, в районе заблокированного из-за подмыва дорог курорта Эльбрус могут находиться около 7,7 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сход селя в Приэльбрусье
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
4
Зеркальные меры: Москва перестала сдерживаться и ответила Вашингтону
5
Москва обеспокоена контактами Киева и Загреба по "возвращению неподконтрольных территорий"
6
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
7
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама