Резерв спасательных сил создадут для усиления группировки на месте схода селя в КБР

ТАСС, 1 сентября. Резерв спасательных сил создадут для оказания помощи в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР), где в пятницу произошел сход селя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС.

"Принято решение о создании резерва сил, которые смогут подключиться к спасательным работам в Эльбрусском районе, в частности - из состава южного регионального спасательного и донского спасательного центра. Обстановка отслеживается, при необходимости будут привлечены дополнительные силы", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сейчас в Эльбрусском районе действует группировка в составе 341 человек и 47 единиц техники, от МЧС 244 человека и 29 единиц техники.

Мощный селевой поток сошел в пятницу около 02:50 мск в Эльбрусском районе с ущелья Адыл-Суу. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и сам курорт. В горах КБР отрезанными от внешнего мира остались свыше 7,7 тыс. человек, 260 из которых - иностранные туристы.

По данным МЧС, во время схода селя в реку упали три автомобиля, в которых находились пять человек. Два человека спасены, поиски троих продолжаются. В числе пропавших - глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место ЧП.

ТАСС/Анна Аркаева/Ruptly