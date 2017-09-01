Из зоны схода селя в КБР эвакуировали 33 иностранных туриста и 7 граждан РФ

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Вертолеты МЧС эвакуировали из зоны ЧС на месте схода селевого потока в Кабардино- Балкарии (КБР) 33 иностранных туриста и семь граждан России. Все они доставлены в город Тырныауз, сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства республики Владимир Болотоков.

"Из зоны ЧС эвакуировали на вертолетах 33 иностранных туриста и семерых наших (граждан РФ, - прим. ТАСС)", - сказал он.

Болотоков пояснил, что все они доставлены в город Тырныауз. Туристов, имеющих на руках авиабилеты, отправят в аэропорт Минеральные Воды, остальных разместят в санаториях региона, где для них уже готовы места.

Ранее заместитель начальника главного управления МЧС России по КБР Вячеслав Борисов сообщил ТАСС, что спасатели на вертолетах эвакуировали 27 человек из зоны схода селя в Эльбрусском районе республики.