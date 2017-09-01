Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС: среди отдыхающих в Приэльбрусье находятся семеро детей

Происшествия
1 сентября, 16:03 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 1, сентября. /ТАСС

Всего на горных маршрутах в Эльбрусском районе зарегистрирован 301 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Семеро детей числятся среди отдыхающих в Приэльбрусье, где в ночь на пятницу сошел мощный селевой поток. Всего в районе ЧП находятся 525 туристов, включая тех, кто зарегистрирован на горных маршрутах, сообщает пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Смотрите также

Для оказания помощи после схода селя в Кабардино-Балкарии готов еще один вертолет МЧС

Обсерватория РАН в КБР приостановила работу после схода селя

Эксперт заявил, что вероятность повторного схода селя в Кабардино-Балкарии невысока

"Всего в Эльбрусском районе, начиная с населенного пункта Верхний Баксан и выше на поляне Азау, зарегистрированы на горных маршрутах 49 туристических групп в количестве 301 человек, количество отдыхающих - 224 человека, в том числе семеро детей", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в составе туристических групп - 133 иностранных гражданина.

Мощный селевой поток сошел в пятницу, около 02:50 мск, в Эльбрусском районе, с ущелья Адыл-Суу. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус. На территории региона введен режим ЧС. Управление Следственного комитета по региону проводит проверку.

По данным МЧС, во время схода селя в реку упали три автомобиля, в которых находились пять человек. Два человека спасены, поиски троих еще продолжаются. В числе пропавших - глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место ЧП. Ранее глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов сообщал, что около 7,7 тыс. человек могут находиться в районе курорта Эльбрус, заблокированного из-за подмыва дорог.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сход селя в Приэльбрусье
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
3
В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
Пятилетнего мальчика похитили у матери в центре Калуги
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама