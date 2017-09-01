МЧС: среди отдыхающих в Приэльбрусье находятся семеро детей

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Семеро детей числятся среди отдыхающих в Приэльбрусье, где в ночь на пятницу сошел мощный селевой поток. Всего в районе ЧП находятся 525 туристов, включая тех, кто зарегистрирован на горных маршрутах, сообщает пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Всего в Эльбрусском районе, начиная с населенного пункта Верхний Баксан и выше на поляне Азау, зарегистрированы на горных маршрутах 49 туристических групп в количестве 301 человек, количество отдыхающих - 224 человека, в том числе семеро детей", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в составе туристических групп - 133 иностранных гражданина.

Мощный селевой поток сошел в пятницу, около 02:50 мск, в Эльбрусском районе, с ущелья Адыл-Суу. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус. На территории региона введен режим ЧС. Управление Следственного комитета по региону проводит проверку.

По данным МЧС, во время схода селя в реку упали три автомобиля, в которых находились пять человек. Два человека спасены, поиски троих еще продолжаются. В числе пропавших - глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место ЧП. Ранее глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов сообщал, что около 7,7 тыс. человек могут находиться в районе курорта Эльбрус, заблокированного из-за подмыва дорог.