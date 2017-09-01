Спасатели эвакуировали 27 человек из зоны схода селя в Приэльбрусье

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НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Спасатели на вертолетах эвакуировали 27 человек из зоны схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Среди эвакуированных есть иностранцы, сообщил ТАСС заместитель начальника главного управления МЧС России по КБР Вячеслав Борисов.
"Первый рейс [эвакуировал] 12 человек, вторым рейсом [эвакуировано] - 15 человек", - сказал он.
По словам Борисова, большая часть пассажиров второго вертолета - иностранные граждане.
Мощный селевой поток сошел в пятницу, около 02:50 мск, в Эльбрусском районе, с ущелья Адыл-Суу. В зону схода селя попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус. На территории региона введен режим ЧС. Управление Следственного комитета по региону проводит проверку.
По данным МЧС, во время схода селя в реку упали три автомобиля, в которых находились пять человек. Два человека спасены, поиски троих еще продолжаются. В числе пропавших - глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, который первым прибыл на место ЧП. Ранее глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов сообщал, что около 7,7 тыс. человек могут находиться в районе курорта Эльбрус, заблокированного из-за подмыва дорог.