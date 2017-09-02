МРСК восстановила электроснабжение в районе селя в Приэльбрусье

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НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение в районе схода селевого потока в Приэльбрусье восстановлено, единственный участок без электричества - ущелье Адыр-су, но там нет людей. Об этом на совещании оперативного штаба сообщил главный инженер республиканского филиала МРСК Северного Кавказа Якуб Малкаров.
"С электроэнергией там, где есть живой человек - везде все есть. Единственная точка, которая осталась - ущелье Адыр-су. Сейчас начальник Эльбрусского участка направляется с двумя специалистами туда пешком на предмет возможности завтра-послезавтра в это ущелье тоже подать напряжение", - сказал Малкаров.
В пятницу в КБР сошел мощный селевой поток. В зону ЧП попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус. На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. По данным ГУ МЧС по республике, в районе ЧП остаются свыше 382 туристов и отдыхающих, в том числе 22 ребенка. Уже эвакуированы 114 туристов, в том числе около 60 иностранцев.