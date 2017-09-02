МЧС: с Эльбруса эвакуированы 215 туристов, среди которых 110 иностранцев

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Два вертолета МЧС и вертолет Росгвардии эвакуировали 215 туристов, отдыхавших на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, среди них 110 иностранных туристов. Об этом сообщил начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.
"В настоящее время эвакуированы 215 человек, 110 из которых иностранные граждане. В течение сегодняшнего дня были вывезены более 100 человек. Эвакуация продолжается", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В результате схода селевого потока ночью 1 сентября оказались отрезанными более 500 туристов.
Для их эвакуации организован воздушный мост. В общей сложности вертолеты МЧС и Росгвардии только в субботу выполнили 8 рейсов. Вертолеты забирают туристов из Терскола в Приэльбрусье и доставляют их в Тырныауз. "Вертолеты прибывают каждые 10 минут; из Тырныауза людей доставляют на вокзалы и в аэропорты", - сообщил Одер.
В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков потребовал организовать работу с туристами на самом высоком уровне. "Всех желающих необходимо эвакуировать. Для тех, кто решил остаться на отдыхе, организуйте бесплатное питание, помощь и поддержку", - сказал Пучков.