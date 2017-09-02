МЧС: из заблокированного селем района в Кабардино-Балкарии вывезли еще 165 человек

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НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Вертолеты вывезли в субботу 165 человек из района, отрезанного накануне от внешнего мира селевым потоком в Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии (КБР), такие данные по состоянию на 13:00 мск озвучил ТАСС замначальника главного управления МЧС России по КБР Вячеслав Борисов. В общей сложности за два дня вывезено 279 человек.
"Вывезено [в субботу] 165 человек, работают три вертолета - два от МЧС России и один от Росгвардии. Еще один борт находится в резерве", - сказал Борисов.
В пятницу было вывезено 114 человек. Таким образом, после схода селя из зоны бедствия вывезли в общей сложности 279 человек.
Ранее сообщалось, что вертолет доставляет людей из поселка Терскол в город Тырныауз, откуда их отвозят в аэропорты Нальчика и Минеральных Вод. По данным пресс- службы Министерства курортов и туризма КБР, первые группы отдыхающих уже отправились домой, для транзитных туристов подготовлены номера в санаториях Нальчика, где они могут находиться до выезда домой.
"Рассматривается вариант прокладки пешеходной тропы для туристов и местных жителей. Министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков совместно с работниками ведомства и администрацией Эльбрусского района исследуют территорию в целях организации пешеходного пути из изолированной местности", - сообщают в министерстве.
В ночь на пятницу в горах КБР сошел мощный селевой поток. Единственная дорога, ведущая к Эльбрусу, полностью разрушена на нескольких участках, дорожники занимаются ее восстановлением, заблокированными остаются несколько тысяч человек.