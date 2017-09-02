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Путин обсудил с главой Кабардино-Балкарии меры помощи людям в зоне схода селя

Происшествия
2 сентября, 14:27 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 2, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин "просил Кокова во взаимодействии с МЧС обеспечить всем необходимым граждан, проживающих в районе бедствия, и туристов, находившихся там"

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин переговорил с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым, который детально информировал главу государства о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий сошедшего селя.

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Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, "президент просил Кокова во взаимодействии с МЧС обеспечить всем необходимым граждан, проживающих в районе бедствия, и туристов, находившихся там".

Мощный селевой поток сошел в ночь на пятницу в Эльбрусском районе КБР, в зону ЧП попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус.

Единственная дорога к Эльбрусу полностью разрушена на нескольких участках, дорожники занимаются ее восстановлением, заблокированными остаются несколько тысяч человек. На территории региона введен режим ЧС.

Из зоны бедствия эвакуированы 279 человек.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Коков, Юрий Александрович Путин, Владимир Владимирович
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