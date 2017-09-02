Путин обсудил с главой Кабардино-Балкарии меры помощи людям в зоне схода селя

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин переговорил с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым, который детально информировал главу государства о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий сошедшего селя.
Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, "президент просил Кокова во взаимодействии с МЧС обеспечить всем необходимым граждан, проживающих в районе бедствия, и туристов, находившихся там".
Мощный селевой поток сошел в ночь на пятницу в Эльбрусском районе КБР, в зону ЧП попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус.
Единственная дорога к Эльбрусу полностью разрушена на нескольких участках, дорожники занимаются ее восстановлением, заблокированными остаются несколько тысяч человек. На территории региона введен режим ЧС.
Из зоны бедствия эвакуированы 279 человек.