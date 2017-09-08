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Более 6,5 тыс. бойцов Росгвардии и полицейских обеспечат безопасность на выборах в РФ

Общество
8 сентября, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Перед открытием участков специалисты инженерно-технических групп ОМОНа Росгвардии обследуют места для голосования на наличие подозрительных предметов

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. сотрудников Росгвардии и полиции обеспечат охрану правопорядка во время единого дня голосования 10 сентября в России. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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"10 сентября в России более 6,5 тыс. военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ обеспечат правопорядок в рамках проведения единого дня голосования, в том числе в Москве и Московской области более 1,2 тыс. человек, из них 1,3 тыс. военнослужащих специальных моторизованных воинских частей, около 2,4 тыс. бойцов СОБРа и ОМОНа, а также более 2,3 тыс. сотрудников вневедомственной охраны. Также в резерве постоянно будут находиться мобильные группы спецподразделений Росгвардии", - рассказали в ведомстве.

Перед открытием участков специалисты инженерно-технических групп ОМОНа Росгвардии обследуют места для голосования на наличие подозрительных предметов. Патрульные наряды вневедомственной охраны Росгвардии обеспечат охрану правопорядка на улицах населенных пунктов, где пройдут выборы.

"Учитывая, что в единый день голосования пройдет более шести тысяч избирательных кампаний, Росгвардией совместно с МВД России и другими взаимодействующими органами будет реализован весь комплекс правоохранительных задач для обеспечения правопорядка и общественной безопасности", - добавили в ведомстве.

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Единый день голосования - 2017
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