Более 6,5 тыс. бойцов Росгвардии и полицейских обеспечат безопасность на выборах в РФ

Участие России в урегулировании кризисов на Корейском полуострове. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 18:39
СМИ: в центре Киева взорвался автомобильПроисшествия 8 сентября, 18:34
Меры безопасности усилены возле посольства Мьянмы в МосквеОбщество 8 сентября, 18:25
Ласицкене пока не получала в РФ вознаграждения за победу на ЧМСпорт 8 сентября, 18:24
Путин встретился на выставке электроники в Перми с роботом и поздоровался с ним за рукуОбщество 8 сентября, 18:22
Чемпион мира испанец Давис войдет в тренерский штаб сборной РФ по гандболуСпорт 8 сентября, 18:21
Землетрясения с человеческими жертвами в Мексике с 2000 года. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 18:10
Сотрудницы каждой восьмой крупной компании Великобритании скрывают случаи домогательстваСоциальная ответственность 8 сентября, 17:54
Кремлев: Федерация бокса России даже не рассматривает смену главного тренера сборнойСпорт 8 сентября, 17:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. сотрудников Росгвардии и полиции обеспечат охрану правопорядка во время единого дня голосования 10 сентября в России. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"10 сентября в России более 6,5 тыс. военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ обеспечат правопорядок в рамках проведения единого дня голосования, в том числе в Москве и Московской области более 1,2 тыс. человек, из них 1,3 тыс. военнослужащих специальных моторизованных воинских частей, около 2,4 тыс. бойцов СОБРа и ОМОНа, а также более 2,3 тыс. сотрудников вневедомственной охраны. Также в резерве постоянно будут находиться мобильные группы спецподразделений Росгвардии", - рассказали в ведомстве.
Перед открытием участков специалисты инженерно-технических групп ОМОНа Росгвардии обследуют места для голосования на наличие подозрительных предметов. Патрульные наряды вневедомственной охраны Росгвардии обеспечат охрану правопорядка на улицах населенных пунктов, где пройдут выборы.
"Учитывая, что в единый день голосования пройдет более шести тысяч избирательных кампаний, Росгвардией совместно с МВД России и другими взаимодействующими органами будет реализован весь комплекс правоохранительных задач для обеспечения правопорядка и общественной безопасности", - добавили в ведомстве.