Как проходили единые дни голосования в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 сентября 2017 года в России состоится единый день голосования - законодательно установленная дата выборов разных уровней.

В 16 субъектах Федерации пройдут прямые выборы руководителей регионов, в шести - депутатов региональных законодательных органов. Кроме того, в Адыгее главу региона изберут депутаты республиканского парламента. По всей России в общей сложности состоится порядка 5,8 тыс. выборов различных уровней, включая 230 местных референдумов. В этот же день пройдут довыборы депутатов Госдумы по двум избирательным округам.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили единые дни голосования в России с 2006 года.

Статистика дней голосования

Первые единые дни голосования были проведены в РФ в 2006 году: 12 марта и 8 октября. Впоследствии состоялось еще 16 таких кампаний. До 2012 года включительно они проходили дважды в год, затем - ежегодно в сентябре. Пять раз единый день голосования проводился вместе с федеральными выборами: 2 марта 2008 года и 4 марта 2012 года - в день президентских выборов, 2 декабря 2007 года, 4 декабря 2011 года и 18 сентября 2016 года - парламентских.

В общей сложности с 2006 года были избраны 77 руководителей субъектов РФ и мэры 67 административных центров, прошли 204 избирательные кампании в региональные заксобрания, а также выборы в местные и муниципальные органы власти. Всего с 2006 года проведено более 70 тыс. избирательных кампаний. Самым масштабным стал единый день голосования 13 сентября 2015 года, когда состоялось свыше 10 тыс. 700 выборов различных уровней. Меньше всего их было проведено 12 октября 2008 года - чуть более 430.

Число регионов, на территории которых проходят выборы, в последние годы также возросло. Если в первый единый день голосования в марте 2006 года они проводились в 67 субъектах РФ, то 18 сентября 2016 года - в 82. "Рекордным" стало 14 сентября 2014 года: после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией избирательные кампании проводились в 84 регионах.

Участие партий в региональных выборах

Самое большое количество партий, принимавших участие в выборах различных уровней, было 14 сентября 2014 года (56), меньше всего - 1 марта 2009 года (пять партий). В последнюю кампанию 2016 года ЦИК зарегистрировал 49 партийных списков.

Выборы глав регионов

1 июня 2012 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому в РФ были вновь введены прямые выборы глав регионов.

В период с 2012 по 2016 годы во время единых дней голосования состоялись прямые выборы 71 губернатора, еще шесть глав регионов были назначены местными парламентами (в Дагестане, Ингушетии, Ханты-Мансийском автономном округе, Карачаево-Черкесии и дважды - в Северной Осетии). Больше всего губернаторских кампаний прошло 14 сентября 2014 года (в 30 субъектах РФ), меньше всего - 14 октября 2012 года (в пяти регионах).

Из 77 избранных губернаторов 76 были переизбраны на новый срок. Исключением стала Иркутская область, где действующий глава области проиграл выборы своему сопернику: 27 сентября 2015 года губернатором был избран Сергей Левченко от КПРФ, который по итогам второго тура опередил Сергея Ерощенко от "Единой России" на 14,93%.

Из 76 переизбранных глав регионов 70 баллотировались от "Единой России", еще трое самовыдвиженцев шли на выборы при поддержке этой партии (Сергей Собянин, Москва; Никита Белых, Кировская область; Алексей Дюмин, Тульская область). На новый срок также были переизбраны кандидаты от ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России": главы Смоленской и Орловской областей Алексей Островский и Вадим Потомский, губернатор Забайкальского края Константин Ильковский.

Во время выборов 18 сентября 2016 года был поставлен своеобразный рекорд по количеству голосов, полученных кандидатами в губернаторы: за главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова проголосовали 97,94% избирателей.

Выборы в заксобрания

Выборы членов заксобраний проводились каждый единый день голосования (исключение - 4 марта 2012 года). Больше всего их состоялось 18 сентября 2016 года, когда избирали депутатов 39 региональных парламентов. 11 октября 2009 года выборы проходили лишь в трех регионах, при этом своих представителей в заксобрания смогли провести лишь четыре парламентские партии ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"). В сентябре 2013 года сразу 13 партий смогли пройти в региональные парламенты (рекорд за всю историю единых дней голосования). В 2016 году представительство получили девять партий.

Лидером всех кампаний является "Единая Россия", которая стабильно получает большинство голосов избирателей и занимает первые места по количеству мандатов. Лишь однажды - 11 марта 2007 года - она уступила победу "Справедливой России" в Ставропольском крае (23,89% и 37,48% соответственно). Первенство "Единой России" не раз становилось поводом для заявлений оппозиции о фальсификации выборов. Самый громкий скандал произошел после единого дня голосования 11 октября 2009 года, когда депутаты Госдумы от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" покинули зал пленарных заседаний в знак протеста против итогов выборов.

Выборы мэров административных центров

Выборы глав административных центров проходили во время 15 избирательных кампаний (кроме марта 2007 года, марта 2011 года и сентября 2015 года). Больше всего их состоялось 2 марта 2008 года, когда были избраны мэры 11 городов, меньше всего (по одному) - 4 декабря 2011 года (Липецк), 14 октября 2012 года (Калининград) и 18 сентября 2016 года (Кемерово).

Из 67 избранных мэров 53 были выдвинуты "Единой Россией", девять - самовыдвиженцы (трое при поддержке "Единой России"), трое избраны от КПРФ. По одному кандидату были избраны от Российской партии жизни (ныне - "Справедливая Россия") и "Гражданской платформы" - Георгий Лиманский (Самара) и Евгений Ройзман (Екатеринбург).