История выборов и назначений руководителей субъектов РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 сентября 2017 года в России состоится единый день голосования - законодательно установленная дата выборов разных уровней.

В 16 субъектах Федерации пройдут прямые выборы руководителей регионов, в шести - депутатов региональных законодательных органов. Кроме того, в Адыгее главу региона изберут депутаты республиканского парламента. По всей России в общей сложности состоится порядка 5,8 тыс. выборов различных уровней, включая 230 местных референдумов.

В этот же день пройдут довыборы депутатов Госдумы по двум избирательным округам.

История введения института выборов глав субъектов

Впервые прямые выборы глав субъектов - Москвы, Ленинграда (ныне - Санкт-Петербург) и Татарстана - состоялись 12 июня 1991 года. Они прошли одновременно с первыми президентскими выборами в России.

22 августа 1991 года после провала попытки государственного переворота, организованной ГКЧП с целью не допустить подписания Союзного договора и распада СССР, президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ "О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР". Согласно документу, в областях, краях, автономных областях и округах вместо советов народных депутатов был учрежден новый институт - региональные администрации. Их главы назначались и отрешались от должности президентом России. Эта норма не распространялась на республики, где высшее должностное лицо избиралось в ходе прямых выборов или депутатами местных парламентов.

24 октября 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон "О выборах главы администрации" и назначил проведение выборов руководителей ряда российских регионов на 8 декабря того же года. Однако 1 ноября 1991 года Съезд народных депутатов ввел мораторий на эти выборы до декабря 1992 года и закрепил за президентом право на назначение руководителей регионов. В 1992 году запрет планировалось продлить, но советы ряда областей и краев заявили о своем несогласии с этим решением. В итоге в апреле 1993 года были проведены первые в истории РФ прямые выборы глав регионов: в Амурской, Брянской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Смоленской, Челябинской областях и Красноярском крае.

17 сентября 1995 года президент РФ подписал указ, согласно которому во всех субъектах Федерации их руководителей должны были избирать граждане в рамках прямого, равного и тайного голосования. Предполагалось, что данная норма будет применяться начиная с 1996 года. Исключение было сделано для Московской, Новгородской и Орловской областей, где выборы решено было провести в декабре 1995 года.

Однако после выхода указа к президенту поступили обращения из ряда российских регионов с просьбой разрешить проведение прямых выборов ранее 1996 года. Разрешение было получено, и с 1995 года почти все губернаторы стали избираться населением путем прямого голосования. 1 июля 1997 года последним российским губернатором, утвержденным главой государства, стал руководитель Кемеровской области Аман Тулеев.

6 октября 1999 года был принят федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", который отменил право президента назначать руководителей регионов и установил единые правила проведения всенародных выборов. С этого времени главы субъектов РФ избирались на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Исключением оставался Дагестан, главу которого избирало Конституционное собрание республики.

Отмена прямых выборов

В 2004 году прямые губернаторские выборы в России были отменены. Соответствующую инициативу выдвинул президент РФ Владимир Путин 13 сентября 2004 года на расширенном заседании правительства с участием глав регионов, которое состоялось после теракта в Беслане. Глава государства заявил о необходимости "совместного участия Федерации и ее субъектов в формировании исполнительных органов власти в территориях России". С этой целью институт прямых выборов предлагалось отменить и ввести процедуру утверждения губернаторов законодательными собраниями регионов по представлению президента РФ.

11 декабря 2004 года Путин подписал поправки в закон об общих принципах организации органов государственной власти субъектов Федерации, которыми ввел новый порядок избрания губернаторов: руководителя региона по представлению президента РФ утверждал местный законодательный орган. Глава государства также получил право отрешать губернаторов от должности "в связи с утратой доверия президента РФ, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом".

В 2004 году кандидатуры на должность губернатора президенту предлагал его полномочный представитель в соответствующем федеральном округе. В 2005 году это право также получили политические партии, представленные в региональных законодательных органах. С 1 июля 2009 года вносить на рассмотрение главы государства кандидатуры на пост руководителя региона (не менее трех) могли только политические партии, имеющие большинство мест в парламенте субъекта РФ.

Последние прямые выборы губернатора прошли в январе-феврале 2005 года (в два тура) в Ненецком автономном округе.

Возврат прямых выборов

22 декабря 2011 года в послании Федеральному собранию РФ президент России Дмитрий Медведев предложил "перейти к выборам руководителей субъектов РФ прямым голосованием жителей регионов". 2 мая 2012 года глава государства подписал соответствующие изменения в законы. Поправки, вернувшие прямые губернаторские выборы, вступили в силу 1 июня 2012 года. Согласно им, высшее должностное лицо субъекта Федерации избирается гражданами данного региона на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Кандидаты на пост руководителя региона выдвигаются либо политическими партиями, либо в порядке самовыдвижения, если это предусмотрено местным законодательством.

Первые после семилетнего перерыва прямые выборы глав регионов состоялись в единый день голосования 14 октября 2012 года в Амурской, Белгородской, Брянской, Новгородской и Рязанской областях. С 2013 года губернаторские выборы проходят ежегодно в сентябре, в единый день голосования.

Избрание глав субъектов местным парламентом

Прямой порядок выборов руководителей субъектов РФ в настоящее время применяется в 75 регионах. В остальных десяти субъектах главы регионов избираются местными парламентами: в республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Крым, а также в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.

Поправки в федеральное законодательство, разрешающие субъектам РФ заменять прямые выборы процедурой избрания региональным парламентом, были приняты 2 апреля 2013 года и 3 февраля 2015 года. Главы республик и регионов избираются местным законодательным органом из числа трех кандидатур, внесенных в региональный парламент президентом РФ. В свою очередь предложения по кандидатам главе государства направляют партии, представленные в региональном парламенте и Госдуме (не более трех от каждой партии).

В автономных округах, согласно федеральному законодательству, руководители избираются по согласованию с губернаторами области, в состав которой входят эти округа (для избрания глав Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов необходимо согласование с руководством Тюменской области, для Ненецкого - с Архангельской). Каждая представленная в парламенте округа партия вправе предложить губернатору соответствующей области (Тюменской или Архангельской) не более трех кандидатур на пост руководителя региона. Губернатор отбирает не менее пяти кандидатов из предложенных и вносит их на рассмотрение президента. Глава государства в свою очередь представляет в законодательный орган автономного округа трех претендентов для избрания.

Выборы руководителей регионов депутатами местных законодательных органов также проводятся в сентябре, в единый день голосования. Если же выборы главы и местного парламента проходят в один год, то избрание руководителя субъекта проводится новым созывом законодательного органа в течение 45 дней со дня его формирования.