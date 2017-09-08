Законодательство о выборах глав субъектов РФ. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 10 сентября 2017 г. в России состоится единый день голосования - законодательно установленная дата выборов разных уровней.
В 16 субъектах Федерации пройдут прямые выборы руководителей регионов, в шести - депутатов региональных законодательных органов. Кроме того, в Адыгее главу региона изберут депутаты республиканского парламента. По всей России в общей сложности состоится порядка 5,8 тыс. выборов различных уровней, включая 230 местных референдумов. В этот же день пройдут довыборы депутатов Госдумы по двум избирательным округам.
В настоящее время прямой порядок выборов применяется в 75 российских регионах. Глав остальных десяти субъектов Федерации - республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Крым, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик, а также Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов - избирают местные парламенты.
Выборы высших должностных лиц субъектов РФ проводятся в соответствии с федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", "О политических партиях", "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", а также уставами (конституциями) регионов и местными законами о выборах.
Глава региона избирается гражданами РФ, проживающими на территории данного субъекта, или депутатами местного парламента на срок не более пяти лет и не может занимать должность более двух сроков подряд. При этом первым считается срок, на который губернатор был избран после вступления в силу закона о возврате прямых выборов 1 июня 2012 г. Срок полномочий главы субъекта РФ определяется уставом региона и исчисляется со дня вступления в должность.
Глава субъекта, осуществлявший свои полномочия не менее одного года, может добровольно уйти в отставку, чтобы с согласия главы государства участвовать в губернаторских выборах на новый срок. Выборы проводятся в единый день голосования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Кандидатом в губернаторы может стать гражданин России, достигший 30 лет, обладающий пассивным избирательным правом и не имеющий гражданства другого государства. Баллотироваться на пост главы региона могут претенденты, выдвинутые политическими партиями, а также самовыдвиженцы (если это предусмотрено законодательством региона).
Для регистрации кандидатам необходимо собрать подписи от 5% до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований (так называемый муниципальный фильтр, установленный региональным законодательством). При этом каждый депутат может поставить подпись только за одного кандидата. Самовыдвиженцам также необходимо собрать в свою поддержку от 0,5% до 2% подписей избирателей.
Кандидат на должность главы региона в ходе избирательной кампании представляет трех претендентов на пост члена Совета Федерации. Если он будет избран руководителем субъекта Федерации, один из предложенных им кандидатов займет место сенатора в верхней палате российского парламента от исполнительной власти региона.
Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.
В случае когда главу региона избирают депутаты местного законодательного органа власти, избранным считается претендент, за которого отдало голоса большинство членов регионального парламента.