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Югра выступит с предложением ужесточить законодательство по нарушению ПДД на переездах

Общество
10 сентября, 15:39 UTC+3 ТАСС

Губернатор округа заявила о необходимости выхода инициативы на федеральный уровень

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 сентября. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югры) выступят с предложением по ужесточению законодательства в части нарушений правил дорожного движения на железнодорожных переездах, сообщили в воскресенье в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Ранее сообщалось, что 9 сентября на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе ХМАО-Югры произошло столкновение пассажирского поезда "Адлер - Нижневартовск" и грузовика. По последним данным СК РФ, пострадали 16 человек, включая четырех детей. Погибших нет.

"Дав оценку всем ДТП, произошедшим на железнодорожных переездах в текущем году, участники совещания пришли к выводу, что основная причина - нарушение водителями автотранспортных средств правил движения. Принято решение сформулировать предложения по ужесточению административного законодательства в случае неоднократного нарушения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, вплоть до лишения права заниматься профессиональной водительской деятельностью", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, с соответствующей инициативой необходимо выйти на федеральный уровень. "Также в Югре пройдет масштабный месячник по безопасности движения на железнодорожных переездах, итоги которого покажут, какие дополнительные меры необходимо будет принять вплоть до модернизации самих переездов и разработки региональной программы по строительству путепроводов в наиболее загруженных транспортным потоком местах", - уточнили в департаменте.

Там добавили, что будет рассмотрена возможность в рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" оборудовать аварийно-опасные железнодорожные переезды системами фото- и видеофиксации.

"Особое внимание уполномоченные органы уделят автотранспортным предприятиям, которые осуществляют регулярные грузовые и пассажирские перевозки через железнодорожные переезды на путях общего пользования. Будут проведены проверки по соблюдению обязательных требований по техническому состоянию транспортных средств, режима рабочего времени и отдыха водителей автомобилей", - отметили в департаменте.

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Столкновение поезда с грузовиком в ХМАО
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