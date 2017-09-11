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"Гринпис России" призывает отказаться от индустриального освоения Арктики

Общество
11 сентября, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Очистка арктических территорий, по мнению экологов, должна производиться за счет компаний, эксплуатирующих ресурсы Севера

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© Пресс-служба Геологического института/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Гринпис России" призывает отказаться от развития промышленности в Арктике, что позволит избежать образования новых свалок в регионе. Сообщение об этом появилось в понедельник на сайте организации.

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"Чтобы Арктика стала чистой, нужно не только убрать оттуда накопленный мусор, но и избегать возникновения новых свалок. <…> Поэтому единственный вариант избежать дальнейшего накопления отходов в Арктической зоне - отказаться от новых проектов по промышленному освоению Арктики", - говорится в сообщении.

Само дело очистки арктических территорий от накопленных за десятилетия отходов должно лечь, по мнению руководителя энергетического отдела "Гринпис России" Владимира Чупрова, на компании, эксплуатирующие ресурсы региона.

"Брать это бремя на себя за счет денег налогоплательщиков или передавать обязанности по ликвидации накопленного ущерба субъектам Российской Федерации в корне неверно", - передают в "Гринпис России" слова Чупрова.

На очистку Арктики Минприроды России планирует затратить 1,69 млрд рублей. Мероприятия проходят в рамках приоритетного национального проекта "Чистая страна". Проекты по очистке реализуются на архипелаге Земля Франца-Иосифа, в водоохранной зоне ручья Кузнецов Мезенского района Архангельской области, в Якутии на заброшенной Куларской золотоизвлекающей фабрике. Кроме того, запланирована рекультивация свалки твердых бытовых отходов в городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа (НАО).

За период с 2012 по 2015 годы в Арктической зоне уже утилизировали 40 тыс. тонн отходов, рекультивировано 200 га земель. Всего же в Арктической зоне 102 объекта, где требуется утилизация отходов, копившихся еще со времен освоения региона Советским Союзом. Самым неблагоприятным регионом является Красноярский край, на территории которого находятся 52 объекта накопленного вреда. Самыми чистыми считаются НАО и Якутия.

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