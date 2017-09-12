Фотовыставка о жизни и творчестве Иосифа Кобзона открылась в Госдуме

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная празднованию 80-летия депутата Госдумы, народного артиста СССР Иосифа Кобзона, открылась во вторник в нижней палате парламента. Снимки предоставлены информационным агентством ТАСС, "Парламентской газетой" и архивом Госдумы. Помимо этого, в экспозицию вошли фотографии из личного архива Иосифа Кобзона.

Около 50 снимков посвящены разным периодам творческой и общественной жизни юбиляра. Многие из них освещают поездки Кобзона в зоны военных конфликтов. Часть фотографий рассказывает о работе Кобзона в нижней палате парламента.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, выставка рассказывает не только о страницах биографии Иосифа Кобзона, но и напоминает о событиях, которые происходили в России, делает зрителей ближе к ним.

"Думаю, что все вы согласитесь, что перед вами человек не только очень талантливый как актер, политик, общественный деятель, но очень мужественный человек, с широкой душой, человек, для которого такие слова, как "справедливость", "чувство плеча", "поддержка", "страна", очень многое значат", - отметил Володин.

"Мы только начали смотреть фотографии, видим: Чернобыль - и Иосиф Давыдович, видим Афганистан и Кобзона вместе с солдатами, видим Чечню - и тоже Иосифа Давыдовича, "Норд-Ост" - он сделал все для того, чтобы были спасены заложники. Видим Сирию - видим опять Иосифа Давыдовича. На такие поступки идут только те люди, которые очень любят свою страну, очень переживают за ее людей", - сказал он.

Со своей стороны Кобзон поблагодарил коллег за организацию выставки. "Я сам в первый раз увидел выставку и хочу сказать, что, начиная со Съезда народных депутатов СССР в 1989 году прошлого века и заканчивая седьмым созывом Госдумы, я постоянно находился в стадии учения и общения с великими людьми моей страны, с великими гражданами во всех областях - в науке, культуре, политике. Я благодарен этим стенам, которые позволили мне познакомить всех желающих с моей биографией. Я благодарен Вячеславу Викторовичу [Володину] за идею создания [выставки] в дни моего юбилея", - сказал он.

Лидеры думских фракций об Иосифе Кобзоне

Юбиляр также отметил, что всегда с огромным удовольствием слушает на пленарных заседаниях выступления лидеров политических фракций, "какими бы они ни были в дискуссии своей альтернативными". "Но я всегда знаю, что они пронизаны огромной любовью к нашей стране, к великой России", - подчеркнул Кобзон.

Как заявил зампредседателя Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, фотовыставка демонстрирует, что Иосиф Кобзон "проживает очень красивую, очень содержательную, глубоко полезную для своего народа и общества жизнь". "Каждый человек, который достиг таких высот в своем мастерстве, мог бы жить просто красивой жизнью. Но Иосиф Давыдович всегда был со своим народом в самые трудные времена и прибывал именно туда, где было труднее всего", - отметил Васильев.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что впервые услышал имя Иосифа Кобзона 65 лет назад в Алма-Ате. "Самое большое преимущество Иосифа Давыдовича - это его уникальная память - более 3 тыс. песен. Когда он где-то выступает и хочет, чтобы зал поддержал, зал запросто поддерживает, потому что он знает ту песню, которую знает вся страна", - отметил он.

"Когда вы выходите на трибуну мы все с замиранием сердца Вас слушаем. Вся страна вас любит, знает, вся история страны связана с вами", - добавил также лидер ЛДПР.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил в свою очередь, что Кобзона "любила советская страна, им гордится матушка Россия". Он выразил особую благодарность юбиляру от детей Донбасса. "Мы вместе с вами уже приняли 4 тыс. детей, отправили 65 конвоев , которые помогают многострадальному Донбассу - вашей родине", - подчеркнул политик.

По словам лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, он испытывает гордость за то, что Иосиф Кобзон депутат Госдумы и его коллега. "Когда он исполнил гимн Москвы на Красной площади в день 870-летия столицы, все мы испытывали гордость за нашу страну и за то, что поет таким замечательным голосом наш коллега. Вспоминая песни Иосифа Давыдовича можно сказать, что ваш голос нам строить и жить помогает!", - заявил Миронов.