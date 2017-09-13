Кузнецова предложила Минздраву включить альтернативные диагностики туберкулеза в ОМС

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Минздрав РФ с предложением включить альтернативные методы диагностики туберкулеза в обязательное медицинское страхование (ОМС). Об этом она сообщила в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".
"Мы предложили Минздраву рассмотреть возможность включения альтернативных методов (диагностики туберкулеза - прим. ТАСС) в ОМС. А в течение этого года можно проанализировать, сколько людей захотят его сделать, то есть в каком количестве закладывать средства. Я надеюсь, этот анализ станет более доступным", - рассказала она газете.
В частности, в ОМС предлагается включить метод Т-спот, выявляющий туберкулез через анализ крови. По данным издания, сегодня такой анализ стоит 5 - 8 тыс. рублей, в зависимости от региона и медицинского учреждения.
Ранее Минздрав поддержал предложение Кузнецовой о введении в систему ОМС альтернативных методов диагностики туберкулеза, помимо пробы Манту.