Роспотребнадзор рассчитывает, что половина жителей Москвы привьется от гриппа в этом году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор рассчитывает превысить показатели прошлого года по числу привитых от гриппа жителей Москвы и достигнуть 50% от всего населения столицы. Об этом сообщила в среду журналистам главный государственный санитарный врач Москвы, руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

"Задача управления Роспотребнадзора по Москве сделать все, чтоб создать определенную иммунную прослойку, которая позволит москвичам не болеть. По федеральному требованию - это не менее 40% населения города. В прошлом году Москва была одним из регионов, который добился 48%, что позволяет предотвратить распространение инфекции. Мы надеемся, что в этот сезон мы сможем добиться цифр прошлого года и, может быть, даже дойдем до 50%", - сказала Андреева.

По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, "возможностей привиться от гриппа в Москве очень много". "73 городских многофункциональных центра сегодня адаптированы для возможности пройти эту процедуру, также работают 100 мобильных комплексов около станций метро. В московских поликлиниках регулярно работают 442 прививочных кабинета", - отметил он.

Хрипун добавил, что в этом году в учреждениях здравоохранения Москвы планируется привить 4,2 млн человек. "На сегодняшний день привились уже более 300 тыс. москвичей, буквально за неделю. Люди активно приходят на прививочные пункты. Некоторые сомневаются, но мы сегодня в который раз говорим: вакцины от гриппа - это фрагментированный вирус, это антиген, который не может спровоцировать заболевание, это исключено", - сказал он.

По его словам, сделать прививку от гриппа в Москве можно бесплатно, эффект от вакцины длится около года.