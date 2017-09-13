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В Госдуме почтили память депутата Евтушенко минутой молчания

Общество
13 сентября, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что всю жизнь Ирина Евтушенко занималась акушерством и гинекологией, спасала рожениц, "но сама ушла из жизни очень рано"

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Ирина Евтушенко

Ирина Евтушенко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память депутата от "Единой России" Ирины Евтушенко, скончавшейся после тяжелой болезни.

"Сегодня после долгой, продолжительной болезни ушла из жизни наша коллега Ирина Дмитриевна Евтушенко. Болезнь взяла свое. Вы ее хорошо знаете: профессор, доктор медицинских наук. Она всю жизнь занималась акушерством и гинекологией, принимала роды, спасала рожениц, но сама ушла из жизни очень рано", - обратился к коллегам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Евтушенко родилась 2 июля 1957 года в Усть-Каменогорске Казахской ССР. Окончила Томский медицинский институт в 1980 году, где проработала потом более 30 лет. С 2015 года возглавляла перинатальный центр в Томске. В Госдуму седьмого созыва она была избрана в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого "Единой Россией".

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