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Мосгордума одобрила установку памятника писателю Александру Солженицыну в 2018 году

Общество
13 сентября, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Монумент установят в Тверском районе Москвы между двумя домами по улице Солженицына

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© Борис Кавашкина/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Члены комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы поддержали предложение по установке памятника писателю Александру Солженицыну в Таганском районе столицы в 2018 году, сообщил в среду ТАСС глава комиссии Евгений Герасимов.

"Предложение поступило от Дома русского зарубежья им. Солженицына, от [его] директора Виктора Москвина. Будет открытый конкурс [проектов будущего памятника]. Место установки - в сквере между двумя домами по улице Солженицына", - сказал он.

Герасимов отметил, что памятник Нобелевскому лауреату установят во время празднования столетия со дня рождения Солженицына в 2018 году. Стоимость работ, по словам депутата, пока уточняется. Герасимов добавил, что средства на установку монумента выделит Фонд им. Солженицына.

В середине апреля идею установки памятника писателю поддержала комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме. Сообщалось, что итоги конкурса проектов будущего монумента планируется подвести в сентябре 2017 года.

Солженицын - русский писатель, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. В 1970 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Во время Великой Отечественной войны, с 1943 года по 1945 год, в звании капитана он командовал батареей звуковой разведки. В 1945 году Солженицына арестовали и приговорили к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и бессрочной ссылке "за антисоветскую агитацию и попытку создания антисоветской организации".

Среди его важнейших произведений: "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор", "Архипелаг ГУЛАГ", "Раковый корпус", "В круге первом", эпопея "Красное колесо". Солженицын скончался на 90-м году жизни в Москве в ночь с 3 на 4 августа 2008 года.

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