Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов

Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой

Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой 12 сентября, 15:39

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Таможня изъяла в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) у жителя Челябинска 147 рептилий и амфибий, которые он пытался незаконно вывезти в Германию. Среди животных были в том числе редкие виды - новозеландские зеленые гекконы, скальные психоделические гекконы, жабы-клоуны.

"Житель Челябинска планировал добраться до Германии через Хельсинки (Финляндия), но вылететь из аэропорта Екатеринбурга ему так и не удалось. Во время прохождения таможенного контроля в "зеленом коридоре" в его багаже были обнаружены 147 живых рептилий и амфибий. Животные находились в пластиковых контейнерах. Мужчина утверждал, что вез их в качестве подарка заграничному другу", - сообщила пресс-служба.

Документы на животных челябинец предоставить не смог, как не предъявил и таможенную декларацию, которую необходимо оформлять при перемещении животных, говорится в сообщении. "По словам заведующей отделом герпетофауны Екатеринбургского зоопарка Дарьи Змеевой, среди изъятых земноводных и пресмыкающихся есть довольно редкие и дорогие виды. Например, новозеландские зеленые гекконы, скальные психоделические гекконы и жабы-клоуны, одни из самых маленьких жаб в мире. Часть животных входит в категорию широко распространенных видов, такие как африканские лягушки-быки - их можно наблюдать в Екатеринбургском зоопарке", - сообщили в пресс-службе.

Все рептилии и амфибии разводились в неволе, кроме сибирских углозубов, которые были отловлены в России, так как их крайне сложно разводить. "Этот вид входит в некоторые региональные Красные книги. По словам Дарьи Змеевой, общая стоимость изъятых животных может составлять более миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас изъятые животные находятся на ответственном хранении у сотрудника Екатеринбургского зоопарка. В отношении перевозившего животных жителя Челябинска проводится административное расследование.

"Он неоднократно привлекался к административной ответственности за подобные нарушения. В марте 2017 года мужчина ввозил аналогичный товар на территорию Евразийского экономического союза в Санкт-Петербург из Гамбурга, а позже привлекался к административной ответственности в Москве по факту незаконного ввоза рептилий без соответствующих документов и отсутствия таможенной декларации на животных. Сейчас мужчине грозит штраф в размере двукратной стоимости животных", - сообщили в пресс-службе.