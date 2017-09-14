Голоса из глубины: в Новороссийске подняли со дна моря капсулу с посланиями из 1967 года

В Новороссийске со дна Черного моря подняли бетонную плиту, в которой полвека хранились послания юных комсомольцев, пионеров и трудящихся 1967 года, адресованные молодежи 2017 года. Советские граждане отправили потомкам звуковое письмо от заслуженного артиста РСФСР, диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана, письмо-послание поэта Роберта Рождественского, выступление героя Советского Союза Андрея Рыжова на встрече ветеранов 9 мая 1965 года, фронтовые песни, уникальные фотографии, выпуски газет, рисунки, кинофильмы.

"Шхуна ровесников"

Все началось в январе 1967 года — года 50-летия Октябрьской Революции. В одном из номеров газеты "Новороссийский рабочий" был опубликован призыв к молодежи города-героя написать свои послания в 2017 год. Автором идеи "Послание потомкам" был сотрудник газеты Константин Подыма. Он же стал создателем и капитаном литературно-патриотического объединения "Шхуна ровесников".

Тогда никто не мог даже представить, какие масштабы приобретет эта акция.

— Письма в будущее стали приходить в редакцию сотнями, из разных уголков страны, — вспоминает второй капитан литературно-патриотического объединения "Шхуна ровесников" Владимир Козловский. — Был организован специальный штаб по их отбору. Всего мы получили более 800 писем.

В итоге 7 апреля 1968 года у подножия Суджукского маяка, что расположен при входе в Цемесскую бухту, опустили 15-тонный бетонный массив, в котором, защищенная эпоксидной смолой и сталью, хранилась капсула-контейнер с посланиями жителям XXI века.

По завету организаторов акции капсулу должны были поднять в 2017 году. Что и сбылось.

"50 лет — это очень долго и далеко"

Свои послания потомкам отправили известные люди того времени: летчик-испытатель Константин Коккинаки, композитор Оскар Фельцман, поэт Лев Ошанин. Телеграмму прислал экипаж танкера "Великий Октябрь". Всего в перечне документов и материалов, вложенных в контейнер, 144 пункта. В их числе — пластинки с песнями "Нежность" Майи Кристалинский и "Обнимая небо" Эдуарда Хиля, фильм "Сказка о Мальчише-Кибальчише". В капсуле множество писем простых людей — взрослых и детей. Журналист газеты "Новороссийский рабочий" Петр Мишанский обвел ладошку своей трехлетней внучки Аллы, и та стала самым юным автором послания.

Развернуть © Наталья Решетняк/ТАСС © Наталья Решетняк/ТАСС

Светлана Черная (в юности Головкина) всю жизнь проработала инженером-электриком в АО "Новорослесэкспорт". Она рассказывает, как в 1967 году, будучи семиклассницей, вместе со своими одноклассниками-пионерами готовила послания. Она до сих пор хранит пригласительный билет на закладку капсулы, который ей вручили тогда.

— Вы не представляете, что я сейчас чувствую! — говорит Светлана. — Полвека в морской воде пролежал альбом, который мы вместе с товарищами готовили для акции. Мы хотели рассказать потомкам, как интересно мы жили, поэтому собирали для них уникальные фотографии, рассказы почетных жителей Новороссийска, у которых мы брали интервью. Мы несколько раз переписывали этот альбом каллиграфическим почерком. Последний раз — потому что нам объяснили, что писать надо грифельным карандашом, чтобы рукописи сохранились.

Валерию Кольцову в этом году исполнилось 68 лет. Несколько дней назад он приехал в Новороссийск из немецкого города Швебиш-Халль, где проживает последние несколько лет. Подполковник авиации в запасе, именно он тогда изготовил модель капсулы.

— В 1967 году я работал на судоремонтном заводе, на модельном участке при литейном цехе, — рассказывает Валерий Кольцов. — Однажды бригадир принес мне чертежи и дал задание изготовить модель цилиндра, объяснив, для каких целей. До сих пор помню ее размеры: 900 мм в длину и 200 мм в диаметре. Она была со специальной крышечкой в виде кастрюльки, чтобы по резьбе закручивалась, а с наружной стороны был прикреплен наросток под четырехгранный ключ. Позже по моей модели из латуни отлили капсулу. Я хорошо помню тот день, когда закладывали "капсулу времени", я тогда про себя подумал: "50 лет — это очень долго и далеко". Время пролетело необыкновенно быстро, но интересно.

Идеи братства, дружбы, справедливости

13 сентября 2017 года у четвертого причала морского вокзала Новороссийска собралось около сотни людей. Участников акции доставил к маяку прогулочный катер. На борту катера бывшие "шхунатики" дружно и с задором поют комсомольские песни под гитару. Надежда Черная, преподаватель Новороссийского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича, в 1967 году написала: "Дорогие потомки, какие вы счастливые! Вы живете при коммунизме, летаете на Луну... Помните, это мы приближали вам это будущее..."

— Пятеро моих друзей — те, кто вместе со мной состояли в "Шхуне ровесников" и организовывали эту акцию, к сожалению, не дожили до этого дня. Нет с нами и того, кто придумал операцию "Послание потомкам", нашего капитана, талантливого и сердечного Константина Подымы, — говорит она.

Развернуть Сергей Корнев, участник акции "Послание потомкам" 1967 года © Наталья Решетняк/ТАСС Сергей Корнев, участник акции "Послание потомкам" 1967 года © Наталья Решетняк/ТАСС

По словам Надежды, в своих посланиях они рассказывали о том светлом, что было в их юности. "Это не коммунистические идеалы, а идеи братства, дружбы, справедливости. Конечно, мы ни капли не сомневались в том, что в 2017 году будет коммунизм. Но сегодня, когда я знаю, что 50 лет назад мы ошибались, я не могу сказать, что я разочаровалось в новом времени".

Надежда Черная говорит, что у многих ее ровесников изменилось отношение к идеалам того времени, да и у первого поколения "Шхуны ровесников" никогда не было одинакового восприятия жизни и идеологического единства во взглядах. "Потому вы практически не найдете в посланиях, запечатанных в этой капсуле, пропаганды или лозунгов "Ура, товарищи!" — добавляет она.

— Все сложилось не так, как мы представляли, но и не так плохо, — говорит еще один участник операции по закладке, Сергей Корнев.

Татуировка с координатами

Владимир Козловский был в числе тех, кто отбирал послания.

— Я прочел за две недели свыше пятисот писем, в которых была сплошная пропаганда, пафос и коммунистическая "шелуха". Я их сразу откладывал в сторону. Конечно, несколько таких нас вынудили одобрить. Но это исключение.

Неожиданно Владимир Козловский показывает татуировку на плече, которую он сделал в молодости. На ней — координаты закладки "капсулы времени".

Геннадий Заикин специально приехал из Северодвинска, успев купить последний билет на самолет. Заслуженный работник культуры РФ, он полвека назад написал письмо потомкам от лица погибшего юного героя Великой Отечественной войны Валентина Климентьева:

— Мне было тогда 16 лет. И передо мной стояла задача написать письмо от имени героя-партизана, который был тогда примерно моего возраста и отважно защищал Родину. Это было сложно. Во-первых, у меня не было особенных литературных навыков, во-вторых, мне необходимо было вжиться в роль и найти нужные слова для обращения к потомкам. Но я справился, написал примерно два тетрадных листа.

"Сравнить наши жизни"

К операции по подъему плиты привлекали водолазов и плавучий кран. Бетонную глыбу, густо покрытую водорослями и ракушками, опустили на грузовую палубу судна. Водолаз очистил поверхность бетонной оболочки капсулы, появилась надпись: "1967–2017. Вам, потомки!"

Развернуть Очистка оболочки капсулы © Наталья Решетняк/ТАСС Очистка оболочки капсулы © Наталья Решетняк/ТАСС

Владимир Козловский рассказывает, что эту надпись сделала художник Галина Яровая. Она же положила в смолу цветущую ветку яблони. Многие из этих людей прожили эти годы с особенным ощущением: что где-то лежит часть их юности, с которой они снова встретятся в определенный день и час. Галина до этого часа не дожила.

Я интересуюсь у Александра Ерина, нынешнего капитана "Шхуны ровесников", нужны ли современной молодежи эти послания.

— Нам интересно сравнить наши нравы, интересы, жизни, — отвечает он.

— Не покажутся ли вам эти письма из далекого 1967 года наивными?

— Ну как наивные... Вы знаете, что в следующем году мы заложим новую капсулу с посланиями потомкам в 2067 год. Нам за год прислали 6 тысяч писем. И я читал, о чем мечтает нынешняя молодежь. Так вот, эти письма тоже можно назвать в чем-то наивными. Но главное в другом — главное, что они написаны от чистого сердца.

"Капсулу времени" отправили на судоремонтный завод, где ее вскроют, достанут артефакты и передадут их в музей. В конце сентября жители города смогут своими глазами увидеть и прочитать все то, что им завещали и пророчили в 1967 году. По воле отправителей их послания увидят свет к 100-летию Октябрьской революции.

Наталья Решетняк