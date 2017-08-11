Жизнь взаймы: что покупали в кредит советские граждане

Велосипед, мотоцикл, швейная машинка — эти товары считались атрибутами благосостояния советских людей в послевоенные годы. В конце 1950-х годов они стали доступны значительной части населения. Их можно было покупать в кредит после того, как Совмин СССР 12 августа 1959 года подписал постановление №915 "О продаже рабочим и служащим в кредит товаров длительного пользования". Этот день принято считать началом эры потребительского кредитования.

Потребности опережают доходы

В послевоенный период уровень жизни советских людей ежегодно повышался.

Зарплаты росли, цены снижались, в 1947 году были отменены карточки на продовольственные и промышленные товары. Кроме того, в 1957 году были ликвидированы займы на восстановление народного хозяйства. Они существовали с 1946 года. Работающие граждане должны были отдавать часть зарплаты в бюджет страны. В будущем, через двадцать лет, государство обещало вернуть эти деньги с процентами.

"В итоге у людей стали появляться какие-то деньги, стал формироваться потребительский рынок", — рассказал ТАСС директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Но потребности людей росли быстрее, чем их доходы. Зарплаты большинства в 1950-е годы хватало на то, чтобы хорошо питаться и покупать необходимые товары, но ее было недостаточно, чтобы приобретать предметы длительного пользования. "Требовалось стимулировать потребительский спрос населения", — отметил в беседе с ТАСС директор Института социальной политики и социально-экономических программ НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Мечта в кредит

Список товаров длительного пользования, которые можно было купить в кредит, был четко прописан в постановлении Совмина.

"Активно практиковалась продажа товаров в рассрочку, что тоже фактически является кредитом, — вспоминает Николаев. — То есть не надо было где-то брать деньги, приносить их в магазин и оплачивать товар. Сразу при покупке оформлялась рассрочка, а потом из зарплаты вычитали деньги".

Заплатив деньгами лишь четверть стоимости, можно было купить товар. Остальную сумму можно было выплачивать торговой организации постепенно. Годовая рассрочка обходилась в 2% от розничной цены товара, полугодовая — в 1% переплаты, а если человек планировал расплатиться за 9 месяцев, то стоимость товара для него увеличивалась на 1,5%.

Что можно было купить в рассрочку в 1959 году? Велосипед, радиола и радиоприемник, мотороллер "Тула" и "Киров", мотоциклы М-1М и К-58, лодочный мотор "Москва", швейная машинка "Тула", наручные часы в металлическом корпусе, одежда из шерстяной и шелковой тканей (например, костюмы, пальто), фотоаппарат стоимостью от 400 рублей, охотничье ружье дороже 700 рублей.

Все эти товары — дорогостоящие. К примеру, стоимость охотничьего ружья сопоставима со средней зарплатой, которая, по данным Росстата, составляла тогда 693 рубля в месяц. Рабочий получал в среднем 893 рубля, продавец — 593 рубля, учитель — 724 рубля, а научный работник — 1106 рублей.

Воспользоваться рассрочкой могли рабочие, служащие, военнослужащие, аспиранты и пенсионеры. Они должны были соответствовать минимальным требованиям, например, проживать в том населенном пункте, где находился магазин, и доказать, что у них есть какой-то доход.

"Рассрочкой на товар можно было воспользоваться при предоставлении справки с работы, — вспоминает Сергей Смирнов. — В советский период человек был привязан к месту работы, и он должен был выглядеть добропорядочным — работающим, не алкоголиком, положительным".

Новый заем можно было взять, только погасив прежний. У человека не могло быть более одного кредита одномоментно.

Статистика свидетельствует, что люди активно пользовались рассрочкой. За 1961–1971 годы в СССР объем продажи товаров населению в кредит вырос почти в 3,4 раза и составил в 1971 году около 3,8 млрд рублей.

"Спрос на товары в рассрочку был, хотя заем на длительный срок казался непривычным для абсолютного большинства советских людей, — подтверждает Сергей Смирнов. — Большим спросом пользовались кредиты на жилищное строительство, которые государство предлагало на очень лояльных условиях".

Ипотека по-советски

Действительно, в советское время был аналог современной ипотеки.

Существовала система жилищно-строительных кооперативов. "Человек должен был заплатить определенный взнос — примерно 40% от стоимости квартиры, и мог жить в ней, — сказал он. — Затем постепенно, в течение 15 лет, люди погашали остальную часть стоимости жилья с некоторыми процентами за пользование", — добавил он. Ссуда на кооперативную квартиру обходилась в 2,7% годовых.

Можно было взять заем на строительство индивидуального жилого дома под 1–2,7% годовых. Также был шанс воспользоваться кредитом на реконструкцию пустующих домов.

Ипотечные кредиты выдавались на срок до пятидесяти лет под 2% годовых. Погашение займа начиналось с третьего года с момента его получения.

Молодые семьи могли купить квартиру в кредит под 1% годовых, а также получить средства на обустройство жилья — под 2,5%.

Дороже всего обходились нецелевые займы. Их выдавали под 8% годовых. Столько же приходилось переплачивать за пользование ссудой на покупку дачных участков и строительство загородных домов.

Сберкасса или касса взаимопомощи

Небольшие ссуды можно было взять в сберкассе.

Кредит получали лишь вкладчики сберкасс и только на срок до двух лет. Предельная сумма займа — 1000 рублей, но при этом она не должна была превышать четырехмесячного заработка заемщика. Гарантией возврата ссуды был счет заемщика в сберкассе, на котором он должен был хранить не менее 25% от суммы займа. Примечательно, что заемщик не получал кредитные средства на руки. Сберкасса выдавала человеку расчетный чек на сумму кредита. По этому чеку можно было купить товары, разрешенные к продаже в кредит.

Небольшие суммы можно было занять и не поставив государство в известность. "Для микрофинансирования существовали кассы взаимопомощи, — рассказал Сергей Смирнов. — Они создавались по месту работы граждан. Люди договаривались и вносили определенную сумму в эту кассу, а потом могли взять там деньги". Их возвращали без процентов за пользование. "Кассы взаимопомощи создавались при профсоюзных комитетах, профсоюзы отчасти несли ответственность за их деятельность, хотя никакого надзирательства там не было, — пояснил Смирнов. — Эти деньги не сдавались в банк, а, как правило, лежали в сейфе".

Кроме того, взять небольшой заем под залог ценного имущества можно было в ломбардах и в некоторых общественных организациях, к примеру, фондах творческих союзов.

Занять на еду

Строго говоря, в 1920–30-е годы, в период НЭПа, советские граждане также могли пользоваться потребительскими кредитами. Но чаще всего это были кредиты не на товары длительного пользования, а на повседневные нужды. Например, кооперативные организации рабочих выдавали мелколавочный кредит — на продукты питания и предметы первой необходимости. Срок такого займа не превышал один месяц, а размер — половины зарплаты. Платежи в погашение задолженности вычитались работодателем из зарплаты и перечислялись кредитору. Ссуду размером до полутора месячных зарплат могли получить только пайщики кооператива на срок до шести месяцев.

Эти виды кредитов пользовались большим спросом. К примеру, весной 1924 года ссудами от кооперативов на срок в 3–6 месяцев воспользовались 8 млн человек.

Ломбарды также предоставляли мелкие кредиты на покупку необходимых вещей. Городским ремесленникам и мелким торговцам небольшие займы выдавали "общества взаимного кредита".

В 1920-е годы государство активно выдавало кредиты под 1% годовых на строительство жилья и капитальный ремонт домов. Был установлен различный срок кредитования для домов из разных материалов. Ипотека на дома из камня давалась на 60 лет, а для домов из дерева — 45 лет.

Потребительское кредитование было свернуто в начале 1930-х годов — сразу после отказа от НЭПа. В 1940-е годы государство предпочитало кредитовать граждан лишь на строительство жилья.

Потребкредиты остаются востребованными

Советская система просуществовала до начала 1990-х годов. Изменилась страна — изменилась и банковская система. Появилось множество коммерческих банков, которые были готовы выдавать займы населению на покупку любых товаров. Пережив дефицит, люди стали активно потреблять, покупая в кредит необходимые предметы.

Кредиты пользуются спросом и сейчас. Так, в 2016 году, по данным Высшей школы экономики, кредиты имели более трети российских домохозяйств. Половина из них выплачивали ипотечный долг, а четверть рассчитывалась по потребительским кредитам.

Количество потребительских кредитов растет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. В первом полугодии 2017 года было выдано 7,12 млн потребзаймов, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем таких кредитов составил 986,2 млрд рублей.

Мария Селиванова