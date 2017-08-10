Исторический минимум: российские банки продолжают снижать ставки по ипотеке

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сбербанк с 10 августа снизил ипотечные ставки до исторического минимума - 7,4-10%.

Вслед за бенчмарком российского банковского рынка о снижении стоимости жилищных кредитов объявили Промсвязьбанк (до 10,4-10,7%) и банк Возрождение (до 9,99-10,7%), ВТБ и РНКБ намерены в ближайшее время пересмотреть ставки по ипотеке, ориентируясь на рыночную динамику, Московский кредитный банк будет пересматривать ставки в сентябре текущего года. Эксперты отмечают, что рынок жилищного кредитования уже вернулся на докризисный уровень и продолжит свой рост в дальнейшем за счет снижения ставок.

"Мы уже видим возврат рынков недвижимости и ипотеки к докризисным показателям. В частности, в первом полугодии ипотечный рынок вырос примерно на 30% по сравнению с первым полугодием 2016 года. Однако для его взрывного роста необходим катализатор. Полагаем, что им станет беспрецедентное снижение ставок и первоначального взноса по ипотечным кредитам, которое предлагает Сбербанк с 10 августа", - сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Исторический минимум

За последние несколько месяцев ипотечные ставки планомерно снижались, достигнув, по данным ЦБ, по состоянию на начало августа, минимальных значений за всю историю наблюдений.

Так, средневзвешенная ставка по ипотечным рублевым кредитам в июне 2017 года опустилась до 11,11%. Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин отмечает, что снижение ставок по ипотеке продолжится до конца 2017 года и распространится на 2018 год.

"Драйвером снижения выступает замедление инфляции, что позволяет банкам снижать ставки по депозитам. В свою очередь, снижение ставок по депозитам банки транслируют в снижение ставок для конечных заемщиков. Потенциал снижения рублевых ставок мы оцениваем в 0,5 п.п. во втором полугодии 2017 года и еще 1,0 п.п. в 2018 году", - отмечает Монастыршин.

По словам директора дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николая Васева, в настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. В мае и июне 2017 года Сбербанк зафиксировал рекордные выдачи по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет: было выдано около 154 млрд рублей. По мнению Васева, спрос обусловлен максимально выгодным соотношением ставок и цен на недвижимость за всю историю ипотеки в России.

Драйверы роста

По словам Монастыршина, среди основных драйверов роста рынка ипотечного кредитования в 2017 и 2018 годах - повышение доступности кредитов и реализация отложенного спроса на жилье в период 2014-2015 годов.

"Кроме того, спрос на ипотеку стимулирует увеличение предложения нового жилья по привлекательным ценам. Реализация государственных программы, направленных на увеличение объемов строительства жилья и развитие рынка ипотечного кредитования, также окажет позитивное влияние на рынок. Среди основных госпрограмм можно отметить проект реновации жилья, ФЦП Жилище 2015-2020, приоритетный проект Ипотека и арендное жилье. За первые шесть месяцев 2017 г. портфель ипотечных и жилищных кредитов российских банков вырос на 4%. По итогам 2017 г. мы ожидаем рост на уровне 8-10%", - отметил он.

При этом ряд банков сообщили ТАСС, что уже провели снижение ипотечных ставок или смягчение других условий жилищного кредитования весной и в течение лета. Так, банк Открытие снизил стоимость жилищных кредитов еще в конце июня на 1,25-1,5 п.п.

Пресс-служба ипотечного банка ДельтаКредит сообщила, что в марте банк снизил первоначальный взнос по первичному рынку жилья до 15%.