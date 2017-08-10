Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке

Новости партнеров
10 августа, 16:21 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа 2017 года. Промсвязьбанк улучшил условия по ипотечным программам, снизив базовую ставку для первичного рынка до 10,4%. По программе "Новостройка" такая ставка действует при первоначальном взносе от 20%.

Для вторичного рынка по программам "Вторичный рынок" и "Залоговый кредит целевой" ипотечная ставка установлена от 10,7% годовых.

"В 2017 году Промсвязьбанк существенно расширил возможности для получения ипотеки с комфортной ставкой: ее можно оформить без документов, подтверждающих доход. Кроме того, в качестве первоначального взноса мы принимаем средства материнского капитала", – комментирует Олег Коркин, директор департамента ипотечного кредитования и партнерских продаж Промсвязьбанка.

Ознакомиться c полными условиями ипотечных программ можно на сайте банка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
8
Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Нижнем Новгороде
12
Наталья Комарова поздравила югорчан с Международным днем коренных народов мира
2
УГМК ввела новую печь для выплавки золота в слитки
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
3
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике
4
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
5
Кадыров заявил, что в Чечне не будут запрещать прокат фильма "Матильда"
6
Петербург отметит 80-летие со дня рождения Анатолия Собчака
7
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама