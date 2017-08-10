Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке

МОСКВА, 10 августа 2017 года. Промсвязьбанк улучшил условия по ипотечным программам, снизив базовую ставку для первичного рынка до 10,4%. По программе "Новостройка" такая ставка действует при первоначальном взносе от 20%.

Для вторичного рынка по программам "Вторичный рынок" и "Залоговый кредит целевой" ипотечная ставка установлена от 10,7% годовых.

"В 2017 году Промсвязьбанк существенно расширил возможности для получения ипотеки с комфортной ставкой: ее можно оформить без документов, подтверждающих доход. Кроме того, в качестве первоначального взноса мы принимаем средства материнского капитала", – комментирует Олег Коркин, директор департамента ипотечного кредитования и партнерских продаж Промсвязьбанка.

Ознакомиться c полными условиями ипотечных программ можно на сайте банка.