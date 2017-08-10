Греф: снижение Сбербанком ставок по ипотеке станет катализатором для роста рынка жилья

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что снижение Сбербанком ставок по ипотеке с 10 августа станет катализатором для роста рынка недвижимости и жилищного кредитования. Такое мнение он высказал через пресс-службу кредитной организации.
"Сбербанк как лидер банковского сектора и рынка ипотечного кредитования осознает особую ответственность за поддержание этого направления как одного из драйверов развития экономики, в том числе строительной отрасли и рынка недвижимости, - отметил Греф. - Мы уже видим возврат рынков недвижимости и ипотеки к докризисным показателям. В частности, в первом полугодии ипотечный рынок вырос примерно на 30% по сравнению с первым полугодием 2016 года".
Однако, по его словам, для его взрывного роста необходим катализатор. "Полагаем, что им станет беспрецедентное снижение ставок и первоначального взноса по ипотечным кредитам, которое предлагает Сбербанк с 10 августа", - считает Греф.
Сбербанк 10 августа снизил процентные ставки по ипотеке на 0,6-2 п. п. на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, а также кредитная организация снизила на 5 п. п. размер первоначального взноса по жилищным кредитам.
В ВТБ 24 и розничном бизнесе банка ВТБ сообщили ТАСС, что обсуждают снижение ставок по ипотеке, решение будет принято позднее.