Футляр для визитных карточек принцессы Дианы продан на аукционе за $21 тыс.

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Серебряный футляр для визитных карточек, принадлежавший принцессе Уэльской Диане, продан в четверг на аукционе примерно за $21 тыс. Это был самый ценный из 79 лотов на торгах, проведенных базирующимся в Бостоне (штат Массачусетс) аукционным домом RR Auction.
Футляр для визитных карточек выполнен из серебра и покрыт гравировкой, по центру высечено имя владелицы. По данным RR Auction, футляр был подарком Диане от ее бабушки. Принцесса пожертвовала футляр в числе многих других вещей на благотворительные цели незадолго до своей трагической гибели летом 1997 года в Париже.
"Все выставленные на торги предметы непередаваемо особенны и настраивают на сентиментальный лад, что добавляет им стоимости. Многие из них достались [владельцам] непосредственно от принцессы Дианы", - отметил вице-президент аукционного дома Бобби Ливингстон.
На торгах за почти $9 тыс. продана серебряная цепочка с подвеской в форме латинской буквы D. Диана носила эту цепочку еще девочкой. Словник французского языка с собственноручными записями юной графини Дианы Спенсер ушел с молотка за более чем $15 тыс.
31 августа исполнилось 20 лет со дня гибели принцессы Уэльской Дианы в автокатастрофе в Париже. Принцесса была супругой наследника британского престола, принца Чарльза, с 1981 по 1996 год. Брак распался в 1992 году, после чего супруги жили раздельно, и завершился разводом в 1996 году.
Диана погибла в автокатастрофе, произошедшей ночью 31 августа 1997 года в Париже, в туннеле под мостом Альма. Водитель "Мерседеса", в котором ехала принцесса, Анри Поль пытался оторваться от папарацци, при въезде в туннель на скорости 105 км/ч автомобиль потерял управление и врезался в колонну, разделявшую потоки движения. Жертвами трагедии стали сама Диана, ее возлюбленный Доди аль-Файед и водитель. В автокатастрофе выжил телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс.