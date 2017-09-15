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Переселенцам из пятиэтажек могут предложить купить "излишки" по реновации в 2018 году

Общество
15 сентября, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Участники программы реновации будут иметь возможность купить как комнаты, так и квартиры в уже построенных домах

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Столичные власти уже в 2018 году могут предложить жителям пятиэтажек купить дополнительные квартиры в уже построенных домах, которые в настоящее время переделываются под стандарты программы реновации.

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Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"Уже есть дома, которые построены и приводятся в соответствие с новыми стандартами [по реновации]. Там есть квартиры, где жилая площадь меньше чем в сносимых домах. Они могут быть использованы, как излишки на продажу для жителей пятиэтажек. Они могут быть предложены уже в 2018 году",- сказал он.

По его словам, участники программы реновации смогут дополнительно купить как комнаты, так и квартиры. При этом, он уточнил, что пока эти "излишки" будут предлагаться только участникам реновации - на открытый рынок квартиры выставляться не будут.

О программе

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир). В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства. 

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