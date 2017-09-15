Мединский: в России православие играет важную роль в консолидации общества

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский подчеркнул важную роль православия в консолидации общества в РФ.

В ходе брифинга в Российском духовно-культурном центре в Париже глава ведомства, прибывший во французскую столицу с двухдневным визитом, подчеркнул, что "в России православие играет важнейшую роль в культуре и консолидации общества". "Это же относится ко всем традиционным для России религиям", - добавил он.

При этом министр подчеркнул, что "фундаменталисты есть везде: в исламе, в католической и протестантской церквях, даже в буддизме, как показали события в Мьянме". "Наверное, встречаются какие-то фундаменталисты и в православии, хотя до недавних пор мы о них не слышали", - сказал он.

"Все-таки для православия это не было характерно. Общество сложное. Я уверен, что ни в коем случае нельзя судить по крайностям о конфессиях тех, либо иных", - заявил он.

Ранее министр, комментируя скандал вокруг фильма "Матильда" Алексея Учителя, заявил ТАСС, что активисты, ведущие борьбу с этой кинокартиной, дискредитируют православную церковь. "И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозванные "активисты" дискредитируют и государственную культурную политику, и церковь. Православие - оно ведь о любви, а не о ненависти", - подчеркнул Мединский.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера кинокартины Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу.