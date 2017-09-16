Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Ямайке умерла старейшая женщина в мире

Общество
16 сентября, 7:41 UTC+3 ТАСС

Вайолет Моссе-Браун скончалась в возрасте 117 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 сентября. Старейший человек на планете - жительница Ямайки Вайолет Моссе-Браун умерла в возрасте 117 лет. Об этом в субботу сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс.

"Наш самый старый человек в мире, г-жа Вайолет Моссе-Браун умерла. Ей было 117 лет. Покойся с миром Моссе-Браун", - написал премьер в своем Twitter.

Браун родилась 10 марта 1900 года. Ее свидетельство о рождении было выдано британскими властями: Ямайка получила независимость лишь в 1962 году. Самым пожилым человеком в мире Браун стала 15 апреля - после того, как на 117-м году жизни скончалась итальянка Эмма Морано. Браун почти всю жизнь проработала на плантациях сахарного тростника, любила петь и старалась избегать употребления в пищу свинины и курятины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ямайка
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
12
Глава Рослесхоза призвал изменить образ отрасли
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Ямайке умерла старейшая женщина в мире
2
NYT: из-за Тиллерсона делегация США на сессии ГА ООН вдвое меньше, чем в прошлом году
3
Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в Берлине
4
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
5
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
6
Меркель считает, что предложение Путина о миротворцах пока не дает повода смягчать санкции
7
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама