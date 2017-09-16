На Ямайке умерла старейшая женщина в мире

ТАСС, 16 сентября. Старейший человек на планете - жительница Ямайки Вайолет Моссе-Браун умерла в возрасте 117 лет. Об этом в субботу сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс.

"Наш самый старый человек в мире, г-жа Вайолет Моссе-Браун умерла. Ей было 117 лет. Покойся с миром Моссе-Браун", - написал премьер в своем Twitter.

Our oldest person in the world Mrs. Violet Mosse-Brown has died. She was 117 years old.



Rest In Peace Mrs Mosse-Brown#worldsoldestperson pic.twitter.com/p9fYNDV9vM — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) 16 September 2017

Браун родилась 10 марта 1900 года. Ее свидетельство о рождении было выдано британскими властями: Ямайка получила независимость лишь в 1962 году. Самым пожилым человеком в мире Браун стала 15 апреля - после того, как на 117-м году жизни скончалась итальянка Эмма Морано. Браун почти всю жизнь проработала на плантациях сахарного тростника, любила петь и старалась избегать употребления в пищу свинины и курятины.