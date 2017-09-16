Два года нужно на рекультивацию свалки, возле которой приковали себя наручниками уральцы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Минимум два года нужно на рекультивацию свалки в Свердловской области, возле въезда на которую три уральца приковали себя наручниками, протестуя против незаконного складирования твердых бытовых отходов. Об этом сообщил ТАСС прораб свалки, возле которой проходит акция протеста, устроенная в 12 км от Екатеринбурга пятью свердловчанами.

"Нам по предписанию суда нужно провести рекультивацию. Мы этим занимаемся. Рекультивация закончится года через два", - сказал прораб, отказавшись назвать журналистам имя, фамилию и название организации, на которую он работает.

Во время акции протеста к закрытой по суду свалкой подъехал "КамАЗ" с мусором. Водитель грузовика, увидев митингующих и журналистов, быстро развернулся и уехал, передает корреспондент ТАСС.

На место проведения акции приехал наряд полиции. Полицейские в беседе с людьми отметили, что, поскольку они не согласовали проведения данной акции, то нарушили закон. На месте находятся и представители правительства Свердловской области, которые просят людей отказаться от протеста.

Ранее ТАСС сообщал, что три жителя Свердловской области в субботу приковали себя наручниками на въезде на несанкционированную свалку, которая ранее была закрыта по суду. Так уральцы протестуют против незаконного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) в регионе.

По словам одного из организаторов акции Андрея Шевченко, люди решились на такую акцию, "потому что президентом РФ объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон". По его словам, свалка несанкционированная, было решение суда о ее закрытии, но она до сих пор продолжает функционировать. Своей акцией митингующие хотят привлечь внимание к таким небольшим несанкционированным свалкам, потому что их десятки, уверен Шевченко.