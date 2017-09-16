Свердловский ОНФ настаивает на уголовной ответственности для владельцев опасных свалок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Свердловской области настаивает на ужесточении наказания вплоть до уголовной ответственности для владельцев опасных несанкционированных свалок. Об этом в субботу ТАСС сообщила руководитель регионального исполкома Жанна Рябцева.

Ранее в субботу трое уральцев приковали себя наручниками у въезда возле свалки, которая закрыта по суду, но, несмотря на это, по словам митингующих, здесь продолжают складировать мусор. Акция проходит в 12 км от Екатеринбурга рядом с коллективным садом "Зеленая поляна".

"Я считаю, что нужно ужесточать наказание вплоть до уголовной ответственности, для владельцев опасных несанкционированных свалок. Сейчас штрафы в размере 5-10 тыс. рублей, даже 100 тыс. рублей, не приводят людей в чувство. Они продолжают безнаказанно принимать этот мусор, не боясь ничего. Люди, понимая, что все находится на контроле, в том числе президента, продолжают эти вещи принимать и чихают на мнение людей, которые доведены до отчаяния", - сказала Рябцева.

Она добавила, что уральцы, устроившие несанкционированную акцию против складирования твердых бытовых отходов в Свердловской области, "доведены до отчаяния". "Я считаю, что это плевок в людей, которые действительно хотят, чтобы был порядок хотя бы в той области, в которой они живут. Я считаю, что по этой свалке решения должны приниматься более жестко", - добавила Рябцева.

Ранее ТАСС сообщал, что три жителя Свердловской области приковали себя наручниками на въезде на несанкционированную свалку, которая ранее была закрыта по суду. Так уральцы протестуют против незаконного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) в регионе. По словам одного из организаторов акции Андрея Шевченко, люди решились на такую акцию, "потому что президентом РФ объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон". По его словам, своей акцией митингующие хотят привлечь внимание к таким небольшим несанкционированным свалкам, потому что их десятки, уверен Шевченко.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, на участников акции не стали составлять административных протоколов, так как они прекратили "свои действия после предупреждения полицейских". Сотрудники полиции с ними ограничились профилактической беседой.