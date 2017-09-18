Кузнецова выступила против инициативы наказывать родителей за отказ от прививок

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова не одобряет инициативу Минздрава наказывать материально родителей, отказавшихся вакцинировать детей.

"Понимаю стремление Минздрава РФ усилить профилактику заболеваний, но не могу согласиться с инициативой наказывать родителей непривитых детей неоплаченным больничным. В конечном итоге пострадают вновь дети - не получат должного ухода, если родитель решится остаться на работе, а не сидеть со своим сыном или дочкой", - написала детский омбудсмен в социальной сети Facebook.

Кузнецова опасается, что предложение Минздрава, в случае его реализации, "может спровоцировать вполне понятное требование родителей вернуть им средства на лечение детей, которые были привиты и, например, заболели". "Непонятно и то, каким образом будет устанавливаться вина родителя, и на чем будет основываться уверенность врача или специалиста Фонда социального страхования, что ребенок заболел по причине не сделанной прививки", - отметила она.

По мнению омбудсмена, "наказание не может быть стимулом заботы о здоровье". "Ну и главное: наказание не может быть стимулом заботы о здоровье. Максимум, к чему оно приведет - это к увеличению числа тех, кто вовремя не вызывает врача, и занимается самостоятельным лечением своих детей. Давайте не забывать один из важнейших принципов клятвы Гиппократа, которую дает каждый врач: воздерживаться от причинения всякого вреда и несправедливости", - подчеркнула Кузнецова.

Она намерена попросить разъяснений у Минздрава и надеется, что "до реального воплощения эта инициатива не дойдет".

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что ведомство рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от вакцинации детей, в случае наступления негативных последствий. Кроме того, она сообщила о разработке законопроекта, который запретит распространение информации, искажающей реальное отношение к лечению, к профилактике заболеваний, в частности, к ВИЧ.