В Адыгее отремонтируют три школы и детсад, на которые пожаловались Путину жители региона

МАЙКОП, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил поездку по четырем населенным пунктам Майкопского района республики, жители которых пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на состояние школ и детских садов, и поручил отремонтировать и газифицировать эти учреждения, сообщили в понедельник в пресс-службе руководителя региона.

Президент России передал Кумпилову папку с обращениями жителей республики во время рабочей встречи 30 августа. Как сообщает пресс-служба главы региона, речь идет о школах в поселках Каменномостский и Цветочный и в станице Курджипская, а также о детском саде в поселке Первомайский.

"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал во всех четырех образовательных организациях, оценив их состояние. Он отметил, что везде требуется капитальный ремонт, требующий значительных средств, необходима газификация, а нынешнее состояние создает угрозу здоровью детей. Руководителям соответствующих структур дано поручение безотлагательно подготовить дорожную карту и начать работу по устранению всех названных проблем", - сообщили в пресс-службе.

Все эти учреждения построены в 1960-1970 годы и не соответствуют федеральным стандартам, говорится в сообщении. Кумпилов призвал подключиться к работе по приведению школ и детского сада в надлежащий вид депутатов райсовета и республиканского парламента, а также представителей бизнеса и всех неравнодушных граждан. Он подчеркнул, что требовать от родителей участия в решении школьных проблем недопустимо.

"В районе есть предприниматели, которые могут оказать посильную помощь. Мы системно помогаем бизнесу и надеемся на встречные шаги со стороны предпринимательского сообщества. Подобный опыт у нас есть", - цитирует главу Адыгеи пресс-служба.

Рассмотрение всех обращений жителей республики Кумпилов взял под личный контроль и намерен продолжить выездную работу для оценки ситуации на местах, сообщает пресс-служба.