Facebook удалил публикацию из аккаунта дочери Рауля Кастро по ошибке

ГАВАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Администраторы социальной сети Facebook по ошибке удалили публикацию со страницы Мариэлы Кастро, дочери председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро.

"Член нашей команды по ошибке удалил материал, опубликованный вами в Facebook. Мы приносим извинения за это недоразумение", - поделилась в понедельник сообщением администраторов соцсети сама Мариэла Кастро.

Ранее кубинский интернет-портал Cubadebate сообщил, что Facebook удалил публикацию дочери кубинского лидера с номером банковского счета для помощи пострадавшим от разрушительного урагана "Ирма", обрушившегося на Кубу в начале сентября.