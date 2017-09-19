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Facebook удалил публикацию из аккаунта дочери Рауля Кастро по ошибке

Общество
19 сентября, 2:27 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 19, сентября. /ТАСС

Администраторы социальной сети принесли Мариэле Кастро свои извинения в связи с произошедшим недоразумением

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ГАВАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Администраторы социальной сети Facebook по ошибке удалили публикацию со страницы Мариэлы Кастро, дочери председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро.

"Член нашей команды по ошибке удалил материал, опубликованный вами в Facebook. Мы приносим извинения за это недоразумение", - поделилась в понедельник сообщением администраторов соцсети сама Мариэла Кастро.

Ранее кубинский интернет-портал Cubadebate сообщил, что Facebook удалил публикацию дочери кубинского лидера с номером банковского счета для помощи пострадавшим от разрушительного урагана "Ирма", обрушившегося на Кубу в начале сентября.

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Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
Страны
Куба
Персоны
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