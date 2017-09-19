Кузнецова разберется в причинах отказа СИЗО принять от благотворителей детские подгузники

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила руководство УФСИН принять детские подгузники для малолетних детей, находящихся с матерями в СИЗО №6 Москвы.

Ранее омбудсмен выявила острую нехватку подгузников в этом СИЗО. Между тем представители "Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям" сообщили ОНК Москвы, что на протяжении двух недель безуспешно пытаются передать в СИЗО памперсы, а в очередном письме представитель администрации СИЗО №6 предложил им в сопроводительных документах разъяснить "целевое назначение материально- технических ресурсов", передаваемых в качестве благотворительной помощи.

"Мы обязательно поинтересуемся причинами, если есть таковые, почему средства гигиены не могут быть переданы... Мне пока причины непонятны, мы в них обязательно разберемся", - пообещала Кузнецова во вторник, отвечая на вопросы журналистов. "В ближайшее время, я думаю, памперсы найдут своего получателя", - выразила надежду детский омбудсмен.

Пресс-служба УФСИН Москвы ситуацию пока не комментирует.

6 сентября уполномоченный при президенте РФ Анна Кузнецова посетила СИЗО-6. В ходе проверки выяснилось, что из-за устаревшей нормативной базы учреждения ФСИН не приобретают современные подгузники, а выдают лишь полученные от благотворителей. В частности, в СИЗО-6 выдается лишь два подгузника в сутки на ребенка. В учреждениях ФСИН содержатся матери с детьми в возрасте до трех лет.