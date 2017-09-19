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Сотрудников "бережливой поликлиники" Кирова обучили бесконфликтному поведению

Общество
19 сентября, 16:10 UTC+3 ТАСС

В рамках проекта в медицинском учреждении установили новую технику и внедрили системы электронных регистрации и регулирования очереди

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ТАСС, 19 сентября. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич в рамках рабочего визита в Киров посетил поликлинику № 7 Кировского клинико-диагностического центра. Благодаря участию в пилотном проекте "Бережливая поликлиника" в центре сократилось время ожидания приема к врачам, а для сотрудников регистратуры проведено обучение по бесконфликтному поведению, сообщили во вторник в пресс-службе полпреда.

"С апреля текущего года медучреждение участвует в пилотном проекте "Бережливая поликлиника", основными направлениями которого являются оптимизация рабочего пространства поликлиники и изменение логистики потоков пациентов. <…> В результате целого комплекса мероприятий время ожидания приема участкового врача-терапевта сократилось в среднем до 3 минут, увеличено время работы врача-терапевта с пациентом. <...> Сотрудники регистратуры обучены методике бесконфликтного поведения", - говорится в сообщении.

В рамках реализации проекта в поликлинике установили новую технику, внедрили системы электронной регистрации и электронного регулирования очереди, уточнили в пресс-службе. Кроме того, рабочие места медицинского персонала подключили к комплексной информационной системе.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Бережливая поликлиника" в Кирове состоялось открытие двух поликлиник, которые вместе обслуживают более 50 тыс. жителей города (всего в Кирове проживает около 500 тыс. человек - прим. ТАСС). Оба медицинских учреждения участвуют в федеральном пилотном проекте "Бережливая поликлиника". Проект призван повысить доступность и качество медицинской помощи за счет оптимизации обслуживания.

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