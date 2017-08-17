Около 10% жителей Кирова будут обслуживаться в "Бережливых поликниниках"

ТАСС, 17 августа. /ТАСС/. Около 10% жителей Кирова будут обслуживаться в двух открытых в четверг медицинских учреждениях, которые участвуют в федеральном пилотном проекте "Бережливая поликлиника". Проект призван повысить доступность и качество медицинской помощи за счет оптимизации обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В рамках проекта "Бережливая поликлиника" состоялось открытие двух поликлиник, которые вместе обслуживают более 50 тыс. жителей города [всего в Кирове проживает около 500 тыс. человек]. За несколько месяцев в них были выполнены ремонтные работы, проведено техническое переоснащение..., завершена оптимизация рабочего пространства. Также здесь внедрены системы "Электронный регистратор" и "Электронное регулирование очереди", - говорится в сообщении.

Как отмечают власти региона, в таких современных поликлиниках стремятся работать врачи. "Мы даже столкнулись с тем, что в некоторые поликлиники конкурс на трудоустройство. Появление таких современных учреждений - сигнал, что медицина развивается, и, возможно, это позволит привлечь врачей из других регионов", - сказал врио губернатора Кировской области Игорь Васильев. Он отметил, что в скором времени этот опыт будет распространен на все медучреждения области.