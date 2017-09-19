Пучков поддерживает ужесточение наказания за "телефонный терроризм"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС Владимир Пучков поддерживает ужесточение наказания за ложные угрозы совершения террористических актов по телефону - так называемый телефонный терроризм.

"К сожалению, эта проблема ["телефонный терроризм"] затронула многие регионы нашей страны", - констатировал министр во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС по итогам своей встречи с депутатами внутрифракционной группы "Единой России" в преддверии своего выступления в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

По словам Пучкова, "МЧС России неукоснительно выполняет требования нормативно-правовых документов, работает национальный центр управления в кризисных ситуациях, центры управления кризисных ситуаций в субъектах РФ и подключены все пожарно-спасательные гарнизоны". "Мы в обязательном порядке выезжаем туда, где может быть потенциальная опасность, работают наши пожарно-спасательные подразделения, работают наши специалисты , которые оказывают помощь и в проведении эвакуации людей, и в оказании адресной конкретной помощи и поддержки людям", - отметил он.

"Это ["телефонный терроризм"] большая серьезная проблема, которая требует, конечно же, законодательного регулирования, в том числе повышения ответственности всех, кто это организует. Наказание должно быть соразмерным ", - подчеркнул он.

За последнюю неделю в различных регионах России были зафиксированы многочисленные звонки о заложенных взрывных устройствах, ни одна из угроз не подтвердилась.

Ложные сообщения об угрозе взрывов поступали и в Москве: были "заминированы" более 100 объектов - вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы, эвакуированы более 50 тыс. человек. Эвакуация прошла также в более чем десяти московских школах из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва, подобные сообщения поступали и в адрес нескольких кинотеатров, угрозы также не нашли подтверждения.

Необходимость усиления наказания

Ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев предложил зафиксировать в законодательстве минимальную продолжительность срока тюремного заключения за "телефонный терроризм", с которой будет начинаться наказание за это деяние. В действующем законодательстве подобная планка отсутствует.

Депутат напомнил, что в соответствии с 207-й статьей Уголовного кодекса РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" за это преступление предусматривается наказание в виде штрафов или лишения свободы на срок до трех-пяти лет. Он считает, что в УК РФ нужно внести изменение, в соответствии с которым будет установлена минимальная планка тюремного срока. По словам парламентария, соответствующая поправка может быть внесена ко второму чтению законопроекта, ужесточающего наказание за вербовку в ряды экстремистов вплоть до пожизненного заключения. Этот документ может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении уже в октябре.