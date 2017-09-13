От Камчатки до Москвы: телефонные террористы продолжают "минировать" здания

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Новая волна анонимных телефонных звонков о минировании транспортных узлов, образовательных учреждений, торговых центров и административных зданий прокатилась в среду по России. Ни одно из сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных в местах массового скопления людей, не подтвердилось, тем не менее, все новые звонки с угрозами взрывов тщательно проверяются экстренными службами.

Накануне звонки с угрозами также раздавались во многих регионах России - от Сахалина до Калининграда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать всплеск телефонного терроризма, переадресовав этот вопрос спецслужбам. Сами спецслужбы пока тоже воздерживаются от официальных комментариев. По словам источников в правоохранительных органах и телефонных компаниях, речь может идти о вирусной программе, которая могла быть запущена из-за пределов РФ.

Началось на востоке...

Первые сообщения о поступающих по телефону угрозах пришли в среду из Петропавловска-Камчатского, где после анонимных сообщений о минировании пришлось эвакуировать учеников и учителей нескольких школ, а также сотрудников администрации краевого центра.

Вслед за этим телефонные террористы "заминировали" городской аэропорт, который пришлось на некоторое время закрыть для проверки.

В Якутске из-за анонимных звонков были эвакуированы аэропорт, автовокзал, мэрия и крупные торговые центры, в Хабаровске - административные здания, вокзал, торговые центры, городские школы.

Атаке телефонных террористов подверглись города Сибири: Благовещенск, Иркутск, Чита, Улан-Удэ, Кемерово, Томск. Там в числе "заминированных" объектов также оказались административные здания, транспортные узлы, школы и вузы, торговые центры. Всякий раз экстренным службам приходилось эвакуировать людей и тщательно осматривать здания и помещения.

И двинулось на запад

Вслед за Дальним Востоком и Сибирью пришел черед европейской части России. В Саратове пришлось эвакуировать администрацию города и городскую думу, два колледжа, школу, некоторые корпуса Саратовского госуниверситета. Накануне в этом городе эвакуации подверглись 17 объектов.

В Перми, где накануне из-за телефонных угроз были закрыты все школы, эвакуированы горадминистрация, два вуза, железнодорожный и автовокзал, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Массовые эвакуации в Москве

Во второй половине дня волна телефонных звонков с угрозами докатилась до российской столицы. Около 100 анонимных сообщений об угрозах взрыва поступило в Москве за несколько часов, оперативные службы продолжают проверять вузы, торговые центры, вокзалы, аэропорты, гостиницы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Среди "заминированных" телефонными террористами объектов оказались Ленинградский, Казанский, Киевский и Курский вокзалы, крупные торговые центры "Афимолл сити", "Щелково", "Метрополис", "Фестиваль", "Варшавский", ГУМ, "Кожевники", ТЦ "Капитолий Марьина Роща", а также некоторые вузы - МГИМО, МГПУ им. Сеченова, Академия Минюста. Были эвакуированы в общей сложности более 50 тыс. человек.

После проведенных проверок, не выявивших взрывных устройств, объекты приступили к нормальной работе.

Скупые комментарии

В Кремле не стали комментировать случаи ложных минирований зданий в различных регионах России. "Это вопрос к нашим специальным службам", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Сами спецслужбы пока тоже не дают официальных комментариев.

По словам источника в правоохранительных органах, большинство сообщений поступают практически одновременно. "По всей видимости, это ни что иное, как телефонный терроризм, но все такие сообщения должны быть проверены", - отметил источник.

Накануне представили компании "Ростелеком" рассказали, что звонки о минировании школ были сделаны посредством IP-телефонии. Высказывалось предположение, что звонки могут делаться при помощи вирусной программы, вероятно, запущенной за пределами России.