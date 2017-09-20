Москалькова выразила обеспокоенность редким вынесением в Чечне оправдательных приговоров

ТАСС, 20 сентября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече в Грозном с председателем суда Чеченской республики Алавдином Гардалоевым выразила обеспокоенность крайне редким вынесением судами в регионе оправдательных приговоров.

"На встрече с председателем Верховного суда Чеченской Республики Алавдином Гардалоевым обсудили вопросы обеспечения независимого и справедливого правосудия", - написала омбудсмен в среду на своей странице в Instagram.

На встрече с председателем Верховного суда Чеченской Республики Алавдином Гардалоевым обсудили вопросы обеспечения независимого и справедливого правосудия. Высказала обеспокоенность по поводу крайне редкого вынесения судами в Чеченской Республике оправдательных приговоров. Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Сен 20 2017 в 7:34 PDT

"Высказала обеспокоенность по поводу крайне редкого вынесения судами в Чеченской Республике оправдательных приговоров", - отметила она.

19 сентября Москалькова вылетела в Грозный. Уполномоченный пояснила, что давно планировала поездку в Чечню, чтобы "поработать с обращениями граждан непосредственно на месте и определить систему координации с уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике". Утром в среду омбудсмен посетила СИЗО №1 в Грозном.