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Москалькова выразила обеспокоенность редким вынесением в Чечне оправдательных приговоров

Общество
20 сентября, 18:54 UTC+3 ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ встретилась с председателем суда Чеченской республики Алавдином Гардалоевым

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ТАСС, 20 сентября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече в Грозном с председателем суда Чеченской республики Алавдином Гардалоевым выразила обеспокоенность крайне редким вынесением судами в регионе оправдательных приговоров.

"На встрече с председателем Верховного суда Чеченской Республики Алавдином Гардалоевым обсудили вопросы обеспечения независимого и справедливого правосудия", - написала омбудсмен в среду на своей странице в Instagram.

На встрече с председателем Верховного суда Чеченской Республики Алавдином Гардалоевым обсудили вопросы обеспечения независимого и справедливого правосудия. Высказала обеспокоенность по поводу крайне редкого вынесения судами в Чеченской Республике оправдательных приговоров.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

"Высказала обеспокоенность по поводу крайне редкого вынесения судами в Чеченской Республике оправдательных приговоров", - отметила она.

19 сентября Москалькова вылетела в Грозный. Уполномоченный пояснила, что давно планировала поездку в Чечню, чтобы "поработать с обращениями граждан непосредственно на месте и определить систему координации с уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике". Утром в среду омбудсмен посетила СИЗО №1 в Грозном.

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия
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